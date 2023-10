Cenhadaeth seice NASA: Teithio i Graidd Asteroid.

Rhoddodd Psyche, duwies Groegaidd yr enaid, ei henw i wrthrych nefol a ddarganfuwyd ym 1852 gan y seryddwr Eidalaidd Annibale de Gasparis. Heddiw, mae Psyche, yr 16eg asteroid a ddarganfuwyd erioed, yn sefyll allan fel yr asteroid “math-math” mwyaf yn y gwregys asteroid rhwng Mars ac Iau. Gyda diamedr o tua 226km, mae Psyche yn cynnwys haearn a nicel yn bennaf, sy'n debyg i graidd y Ddaear.

Gan geisio casglu cliwiau am y tu mewn i'r Ddaear anhygyrch, lansiodd NASA long ofod yn ddiweddar ar daith chwe blynedd, 3.6 biliwn cilomedr i rendezvous gyda Psyche. Credir bod asteroidau math M fel Psyche yn weddillion planedau a ddinistriwyd yng nghamau cynnar Cysawd yr Haul. Mae'r bydoedd metelaidd hyn yn gweithredu fel “labordai naturiol” ar gyfer astudio creiddiau planedol.

Mae astudio craidd y Ddaear gan ddefnyddio dulliau cyfredol yn heriol, gan fod arsylwadau wedi'u cyfyngu i feteorynnau a seismoleg. Mae meteorynnau metelaidd yn rhoi cipolwg yn unig ar hanes cynnar Cysawd yr Haul, tra bod seismoleg yn gofyn am ddata cywir o seismograffau, sy'n gyfyngedig, yn enwedig yn y cefnforoedd a Hemisffer y De. Yn ogystal, mae haenau allanol y Ddaear yn rhwystro ein golwg uniongyrchol o'r craidd.

Nod cenhadaeth NASA i Psyche yw archwilio'r asteroid a phenderfynu a yw'n graidd unwaith-doddedig o blaned a ddinistriwyd a oeridd yn raddol dros amser. Ymhellach, mae'r genhadaeth yn ceisio datgelu oedran arwyneb Psyche, ei gyfansoddiad cemegol, ac a yw'n cynnwys elfennau ysgafnach ochr yn ochr â haearn a nicel. Gallai'r wybodaeth hon roi cipolwg gwerthfawr ar esblygiad ein planed ein hunain.

Gydag amrywiaeth o offerynnau, gan gynnwys camerâu, sbectromedrau, a magnetomedrau, bydd y llong ofod yn casglu data ar siâp, màs, disgyrchiant a photensial Psyche ar gyfer archwilio mwynau. Mae gwyddonwyr yn aros yn eiddgar am gynnydd y genhadaeth, gan ragweld y cyfoeth o wybodaeth y bydd yn ei ddatgelu am graidd asteroid a'r cyfrinachau a all fod ganddo am ein byd ein hunain.

