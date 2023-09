Ymchwilydd Solar Parker NASA yn Llwyddo Dros Ffrwydrad Solar Anferth

Mae Ymchwilydd Solar Parker NASA wedi cyflawni cyflawniad arloesol trwy ddewr a buddugoliaethu dros un o'r ffrwydradau solar mwyaf pwerus a gofnodwyd erioed. Ar 5 Medi, 2022, yn ystod ei 13eg cyfarfyddiad agos â'r Haul, cafodd y llong ofod ei hun ar lwybr alldaflu màs coronaidd anferth (CME) - hyrddiau dwys o feysydd magnetig a phlasma wedi'i gynhesu'n fawr. Yr hyn sy'n gwneud y cyfarfyddiad hwn yn rhyfeddol yw bod y Parker Solar Probe wedi'i gyfarparu i ddal y dymestl solar hon mewn manylder digynsail.

Cipiodd offerynnau'r llong ofod luniau syfrdanol o'r CME yn ffrwydro o wyneb yr Haul. Dyma’r tro cyntaf mewn hanes i long ofod fentro mor agos at yr Haul a goroesi ffrwydrad solar mor bwerus. Mae'r data a gasglwyd yn ystod y cyfarfyddiad hanesyddol hwn yn rhoi golwg heb ei ail i wyddonwyr o CMEs a chyfle i'w hastudio yn eu cyfnod cynnar.

Disgwylir i'r mewnwelediadau a geir o'r genhadaeth hon wella'n sylweddol ein dealltwriaeth o CMEs, eu tarddiad, a'u hymddygiad. Mae'r wybodaeth hon yn amhrisiadwy ar gyfer rhagweld a lliniaru'r peryglon posibl a achosir gan CMEs i'n seilwaith technolegol a'n systemau cyfathrebu ar y Ddaear. Trwy ddeall y ffrwydradau solar hyn yn well, mae gwyddonwyr yn gobeithio datblygu strategaethau mwy effeithiol ar gyfer diogelu ein cymdeithas sy'n dibynnu ar dechnoleg.

Pwysleisiodd Dr. James Anderson, arbenigwr tywydd y gofod, bwysigrwydd cenhadaeth y Parker Solar Probe i sicrhau ein bod yn barod i amddiffyn ein ffordd fodern o fyw rhag cynddaredd achlysurol yr Haul. Mae'r fuddugoliaeth hon nid yn unig yn arddangos dyfeisgarwch a phenderfyniad dynol ond mae hefyd yn addo ailysgrifennu'r gwerslyfrau ar ffiseg solar a rhagolygon tywydd y gofod.

Wrth i Ymchwilydd Solar Parker barhau â'i genhadaeth, gallwn ragweld darganfyddiadau mwy rhyfeddol am ein Haul, ein seren agosaf, a'r bydysawd o'i amgylch. Mae'r genhadaeth hon yn gam enfawr i wyddoniaeth y gofod, gan agor ffiniau newydd yn ein dealltwriaeth o ymddygiad yr Haul a'i effaith bosibl ar y Ddaear.

Ffynonellau:

– Dr Sarah Mitchell, ffisegydd solar yn NASA

- Dr. James Anderson, arbenigwr tywydd y gofod

Diffiniadau:

- Alldafliad màs coronaidd (CME): hyrddiadau dwys o feysydd magnetig a phlasma wedi'i gynhesu'n fawr a allyrrir gan yr Haul

– Tymestl yr haul: ffrwydrad solar pwerus

- Tywydd y gofod: astudiaeth o'r amodau yn y gofod a'u heffeithiau ar y Ddaear

– Seilwaith technolegol: y systemau a’r rhwydweithiau sy’n cefnogi gwasanaethau a gweithrediadau sy’n seiliedig ar dechnoleg

Ffynhonnell: Ymchwilydd Solar Parker NASA yn Llwyddo Dros Ffrwydrad Solar Anferth