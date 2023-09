Capsiwl Gofod Disgwyliedig i Dir gyda Sampl Asteroid yn Anialwch Utah

By

Mae capsiwl gofod yn cario sampl o ddeunydd creigiog a gasglwyd o asteroid ar fin glanio parasiwt yn anialwch Utah ddydd Sul. Mae hyn yn nodi'r trydydd sampl asteroid a ddychwelwyd i'r Ddaear a'r un mwyaf eto. Casglwyd y samplau gan genhadaeth OSIRIS-REx, cydweithrediad rhwng NASA a gwyddonwyr ym Mhrifysgol Arizona.

Dyluniwyd y llong ofod OSIRIS-REx i gasglu samplau o'r asteroid carbon-gyfoethog Bennu. Gyda chamerâu, cipiodd y llong ofod ddelweddau hanfodol a datblygu mapiau 3D o'r asteroid. Roedd hefyd yn mesur tymheredd Bennu, yn mapio ei gyfansoddiad mwynol a chemegol, ac yn defnyddio pelydrau-X a golau isgoch i'w weld.

Casglodd braich robotig y llong ofod greigiau rhydd a baw o wyneb yr asteroid, gan eu selio y tu mewn i gapsiwl dychwelyd sampl. Ar ôl gwahanu oddi wrth y llong ofod, dechreuodd y capsiwl ei ddisgyniad trwy atmosffer y Ddaear.

Dechreuodd cenhadaeth OSIRIS-REx yn 2016, pan lansiwyd y llong ofod o Florida. Cyrhaeddodd Bennu yn 2018, gan gysylltu ag arwyneb yr asteroid am tua phum eiliad yn 2020 i gasglu'r samplau. Ym mis Mai 2021, cychwynnodd y llong ofod ar ei thaith yn ôl i'r Ddaear.

Mae disgwyl i'r sampl lanio ym Maes Prawf a Hyfforddiant Utah yn Anialwch Gorllewinol Utah ddydd Sul. Bydd gwyddonwyr yn bresennol i adalw'r capsiwl wrth lanio. Ni fydd y sampl yn cynnwys halogion fel firysau neu facteria, gan sicrhau ei ddiogelwch. Cymerwyd rhagofalon tebyg gyda samplau cenhadaeth blaenorol, fel y rhai o genhadaeth lleuad Apollo 11.

Mae Bennu, yr asteroid targed ar gyfer cenhadaeth OSIRIS-REx, yn asteroid bach llawn carbon sy'n mynd yn gymharol agos i'r Ddaear bob chwe blynedd. Mae gwyddonwyr yn gobeithio astudio ei gyfansoddiad i ddeall yn well risgiau a nodweddion asteroidau ger y Ddaear. Maent hefyd yn anelu at ddatgelu mwy o wybodaeth am y cyflenwad posibl o gyfansoddion sy'n ffurfio bywyd a'r posibilrwydd o echdynnu dŵr ar gyfer tanwydd roced o asteroidau.

Yn dilyn y genhadaeth, bydd y llong ofod OSIRIS-REx yn cael ei hailenwi'n OSIRIS-APEX a'i hailddefnyddio i astudio asteroid arall ger y Ddaear, Apophis, yn 2029.

I wylio'r darllediad byw o laniad capsiwl OSIRIS-REx, gallwch ddilyn dolen NASA Live.

