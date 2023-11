Llong ofod OSIRIS-APEX NASA ar fin Archwilio Apophis Asteroid yn 2029

Estynnwyd cenhadaeth llong ofod arloesol NASA, OSIRIS-REx, sy'n adnabyddus am gasglu samplau o'r asteroid Bennu a dod â nhw yn ôl i'r Ddaear. Y targed nesaf ar ei taflwybr yw'r asteroid Apophis, y disgwylir iddo wneud hedfan agos o'r Ddaear yn 2029. Cafodd Apophis, craig ofod 340-metr o led, sylw gan seryddwyr pan gafodd ei ddarganfod gyntaf yn 2004 oherwydd y potensial bygythiad o effaith ar y Ddaear.

Yn ffodus, mae cyfrifiadau pellach wedi lleddfu’r pryderon hyn, gan wthio’r dyddiad effaith amcangyfrifedig yn ôl i’r tu hwnt i’r ganrif nesaf. Serch hynny, mae Apophis yn parhau i fod o ddiddordeb mawr i wyddonwyr oherwydd ei agwedd agos at y Ddaear yn y blynyddoedd i ddod. Yn 2029, bydd yn dod o fewn 20,000 o filltiroedd i'n planed gartref, yn agosach na rhai lloerennau artiffisial a deg gwaith yn agosach na'r Lleuad. Yn ôl pob sôn, dim ond unwaith bob 7,500 o flynyddoedd y bydd cyfarfyddiadau mor agos ag asteroidau o’r maint hwn yn digwydd.

Bydd y llong ofod, sydd bellach wedi'i ailenwi'n OSIRIS-APEX, yn cyrraedd Apophis ar Ebrill 13, 2029, a bydd yn dechrau tynnu lluniau o'r dull un diwrnod ar ddeg ynghynt. Mae'r cyfarfyddiad agos hwn yn gyfle unigryw i wyddonwyr astudio effeithiau grymoedd disgyrchiant y Ddaear ar yr asteroid, yn benodol grymoedd llanw a allai amharu ar ei wyneb a datgelu ei gyfansoddiad gwaelodol.

Mae Apophis yn cael ei ddosbarthu fel asteroid math S, sy'n cynnwys deunyddiau silicad, nicel a haearn yn bennaf. Mewn cyferbyniad, mae Bennu, targed cychwynnol OSIRIS-REx, yn asteroid math C sy'n cael ei ddominyddu gan gyfansoddion carbon. Trwy astudio'r ddau fath o greigiau gofod, mae gwyddonwyr yn ceisio dyfnhau eu dealltwriaeth o sut y ffurfiodd planedau yng Nghysawd yr Haul cynnar.

“Mae’r agwedd agos yn arbrawf naturiol gwych,” meddai Dani DellaGiustina, prif ymchwilydd ar gyfer cenhadaeth OSIRIS-APEX. Mae hi'n credu y gallai'r cyfarfyddiad hwn o bosibl ddadorchuddio tirlithriadau neu echdoriadau gronynnau, yn debyg i gynffon comed. Trwy ddadansoddi'r ffenomenau hyn, mae gwyddonwyr yn gobeithio casglu mewnwelediadau gwerthfawr i'r prosesau a luniodd ein system blanedol.

Wrth i OSIRIS-APEX gychwyn ar ei genhadaeth newydd, mae ymchwilwyr NASA yn parhau i ddadansoddi'r samplau a gasglwyd o Bennu. Fodd bynnag, maent wedi wynebu heriau wrth gael mynediad at y deunydd asteroid sydd wedi'i storio yng nghapsiwl y llong ofod. Mae dau glymwr ar ben TAGSAM, sy'n gyfrifol am gaffael samplau, wedi bod yn anodd eu tynnu. Mae'r tîm yn NASA wrthi'n datblygu dulliau newydd o echdynnu'r deunydd sy'n weddill tra'n sicrhau ei fod yn cael ei gadw ac atal unrhyw halogiad.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth yw'r llong ofod OSIRIS-APEX?

A: Y llong ofod OSIRIS-APEX yw cenhadaeth NASA sy'n anelu at gasglu samplau o asteroidau a'u dychwelyd i'r Ddaear i'w dadansoddi.

C: Beth yw'r targed nesaf ar gyfer y llong ofod OSIRIS-APEX?

A: Targed nesaf y llong ofod yw'r asteroid Apophis, a fydd yn hedfan yn agos i'r Ddaear yn 2029.

C: Pam mae Apophis o ddiddordeb i wyddonwyr?

A: Mae Apophis o ddiddordeb oherwydd ei fod yn cyflwyno cyfle unigryw i astudio effeithiau grymoedd disgyrchiant y Ddaear ar wyneb a chyfansoddiad yr asteroid.

C: Beth yw'r gwahaniaethau cyfansoddiad rhwng Apophis a Bennu?

A: Mae Apophis wedi'i ddosbarthu fel asteroid math S, sy'n cynnwys deunyddiau silicad, nicel a haearn, tra bod Bennu yn asteroid math C sy'n cael ei ddominyddu gan gyfansoddion carbon.

C: Pa heriau y mae ymchwilwyr wedi'u hwynebu wrth gael mynediad at y deunydd asteroid a gasglwyd gan OSIRIS-APEX?

A: Mae ymchwilwyr wedi cael anawsterau wrth gael gwared ar ddau glymwr ar ben TAGSAM, sy'n gyfrifol am gael y samplau. Ar hyn o bryd maent yn gweithio ar ddulliau newydd o gael mynediad at y deunydd sy'n weddill.