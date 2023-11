Datgloi Mars: Mapio'r Iâ Dŵr Tanddaearol ar y Blaned Goch

By

Nid tasg hawdd yw cychwyn ar genhadaeth ryngserol, sy'n gofyn am gynllunio manwl a datblygiadau technolegol arloesol. Er ein bod yn dal i fod ymhell o fentro y tu hwnt i'n system sêr ein hunain, mae NASA ar hyn o bryd yn y cyfnod cynllunio ar gyfer ein teithiau cyntaf i'r blaned Mawrth. Mewn ymgais i wneud y genhadaeth hon ychydig yn llai brawychus, mae gwyddonwyr wedi ymgymryd â'r dasg o fapio'r iâ dŵr tanddaearol sydd wedi'i guddio o dan wyneb y blaned Mawrth, gan roi gwell dealltwriaeth i ofodwyr y dyfodol o ble i ddod o hyd i adnoddau hanfodol.

Mae'n hysbys ers tro bod ganddo ddŵr ar ffurf iâ wedi'i wasgaru ar draws ei wyneb, ac mae'r blaned Mawrth yn allweddol i gynnal bywyd trwy'r cronfeydd dŵr hyn. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o'r iâ wedi'i ganoli yn y pegynau, gan ei gwneud hi'n anodd cael mynediad iddo. Yn debyg i'r Ddaear, mae rhanbarthau pegynol Mars yn hynod o oer a digroeso, gan eu gwneud yn gyrchfannau annhebygol iawn ar gyfer teithiau dynol yn y dyfodol.

Er mwyn mynd i'r afael â'r her hon, mae prosiect Mapio Iâ Dŵr Is-Arwyneb NASA (SWIM) yn defnyddio data a gasglwyd gan wahanol longau gofod Mars, gan gynnwys y Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Odyssey 2001, a'r Mars Global Surveyor. Nod y prosiect hwn yw nodi'r lleoliadau mwyaf addawol ar gyfer cronfeydd iâ tanddaearol.

Roedd y broses ddilysu ar gyfer y prosiect SWIM yn cynnwys darganfod crater effaith diweddar ar y blaned Mawrth yn mesur 492 troedfedd mewn diamedr. Trwy'r crater hwn, llwyddodd gwyddonwyr i gadarnhau cywirdeb eu system fapio trwy ddadorchuddio rhew dŵr wedi'i rewi o dan wyneb y blaned Mawrth. Wedi'u calonogi gan eu canfyddiadau, fe wnaethant ehangu eu harchwiliad a datblygu map iâ tanddaearol cynhwysfawr o'r blaned Mawrth.

Mae arwyddocâd y prosiect mapio hwn yn gorwedd yn ei ddynodiad o storfeydd iâ yn y lledredau gogleddol, lle mae awyrgylch y blaned Mawrth ychydig yn fwy trwchus. Mae'r nodwedd atmosfferig hon yn ei gwneud yn fwy ffafriol i longau gofod arafu yn ystod mynediad. Pe bai cywirdeb y map yn wir, gallai archwilwyr y blaned yn y dyfodol o bosibl gael mynediad at gyflenwad parod o ddŵr wedi'i rewi, gan leihau'r angen i gludo symiau mawr o'r Ddaear. Ar ben hynny, gellid defnyddio'r dŵr Martian hwn at wahanol ddibenion, megis dŵr yfed, yn ogystal â'i rannu'n hydrogen ac ocsigen ar gyfer anadlu aer a thanwydd roced.

Mae deall y tir a lleoli adnoddau hanfodol yn hollbwysig ar gyfer archwiliad dynol llwyddiannus o'r blaned Mawrth neu unrhyw gyrchfan allfydol arall. Drwy fapio’r iâ dŵr tanddaearol cudd, mae gwyddonwyr yn paratoi’r ffordd i ofodwyr y dyfodol lywio’n hyderus wrth iddynt gychwyn ar y daith ryfeddol hon.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

1. Pam mae mapio iâ dŵr tanddaearol ar y blaned Mawrth yn bwysig?

Mae mapio iâ dŵr tanddaearol ar y blaned Mawrth yn hollbwysig oherwydd ei fod yn caniatáu i ofodwyr y dyfodol nodi lleoliadau lle mae adnoddau hanfodol ar gael, fel dŵr. Gall y wybodaeth hon leihau'n sylweddol faint o adnoddau y mae angen iddynt eu cario o'r Ddaear a gwneud eu cenadaethau'n fwy cynaliadwy.

2. Sut mae NASA yn mapio iâ dŵr tanddaearol ar y blaned Mawrth?

Mae prosiect Mapio Iâ Dŵr Is-Arwyneb NASA (SWIM) yn cyfuno data o wahanol longau gofod Mars, gan gynnwys y Mars Reconnaissance Orbiter a'r Mars Global Surveyor, i nodi'r lleoliadau mwyaf tebygol ar gyfer cronfeydd iâ tanddaearol. Mae'r prosiect yn defnyddio offer gwyddonol amrywiol i ddadansoddi arwyneb y blaned Mawrth a chasglu presenoldeb iâ dŵr.

3. Beth yw goblygiadau dod o hyd i iâ tanddaearol ar y blaned Mawrth?

Mae darganfod a mapio iâ tanddaearol ar y blaned Mawrth â goblygiadau sylweddol ar gyfer archwilio dynol yn y dyfodol. Gall mynediad i iâ dŵr o bosibl ddarparu dŵr yfed i ofodwyr, yn ogystal â chael ei ddefnyddio i gynhyrchu aer anadlu a thanwydd roced trwy hollti dŵr yn hydrogen ac ocsigen.

4. Ble ar y blaned Mawrth mae'r rhew dŵr tanddaearol wedi'i grynhoi?

Er bod gan y blaned Mawrth iâ dŵr wedi'i wasgaru ar draws ei wyneb, mae'r rhan fwyaf o'r iâ wedi'i ganoli ar y pegynau. Fodd bynnag, mae prosiect SWIM hefyd wedi nodi storfeydd iâ addawol yn y lledredau gogleddol, lle mae awyrgylch mwy trwchus y blaned Mawrth yn ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer mynediad llongau gofod ac arafu.