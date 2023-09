Mosaig Newydd Rhyfeddol o'r Arwyneb Lunar Wedi'i Datgelu gan NASA

By

Yn ddiweddar, rhannodd NASA fosaig newydd syfrdanol o arwyneb y lleuad ar ei dudalen Instagram. Crëwyd y mosaig, o’r enw “Moonlight Sonata,” gan ddefnyddio delweddau a ddaliwyd gan ddau gamera yn cylchdroi’r Lleuad – Camera Orbiter Rhagchwilio’r Lleuad (LROC) a ShadowCam.

Yn ôl yr asiantaeth ofod, mae'r mosaig yn darparu golygfa o'r awyr o wyneb y lleuad, gan arddangos arlliwiau du, gwyn a llwyd. Mae Shackleton Crater, sydd wedi'i leoli yn rhan dde isaf y ddelwedd, yn arbennig o nodedig. Mae'r delweddau manwl o ShadowCam yn caniatáu i wylwyr arsylwi ar yr ardaloedd sydd wedi'u cysgodi'n barhaol o fewn llawr a waliau mewnol y crater. Mewn cyferbyniad, mae'r ardaloedd golau haul, fel ymyl ac ochrau'r crater, yn cael eu dal gan yr LROC.

Rhannodd NASA ddisgrifiad byr o'r mosaig ar Instagram ynghyd â'r ddelwedd. Mae'r post, sydd wedi denu bron i 250,000 o bobl yn hoffi ers ei bostio 12 awr yn ôl, wedi derbyn llu o sylwadau gan wylwyr sy'n rhyfeddu. Mynegodd llawer eu parchedig ofn at yr olygfa syfrdanol, tra bod eraill yn canmol NASA am ei waith.

Holodd un defnyddiwr am gylch gwyn amlwg o fewn y mosaig, a nododd NASA fel Shackleton Crater. Cafwyd ymatebion amrywiol gan y post deniadol, yn amrywio o ddiddordeb i edmygedd.

Mae'r gyfran Instagram ddiweddaraf hon yn enghraifft arall o allu NASA i swyno ac addysgu ei chynulleidfa gyda delweddau syfrdanol o ofod a chyrff nefol. Mae ymgysylltiad cyson yr asiantaeth ofod ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Instagram yn caniatáu iddi gysylltu â phobl ledled y byd a meithrin diddordeb mewn archwilio'r gofod.

Ffynonellau: Instagram NASA

Diffiniadau:

1. Camera Cylchdro Rhagchwilio Lunar (LROC) – offeryn ar fwrdd llong ofod Lunar Reconnaissance Orbiter a gynlluniwyd i ddal delweddau cydraniad uchel o arwyneb y Lleuad.

2. ShadowCam – offeryn NASA ar fwrdd llong ofod Sefydliad Ymchwil Awyrofod Korea o'r enw Danuri, sy'n gyfrifol am gipio delweddau manwl o ardaloedd cysgodol y Lleuad.

3. Crater Shackleton – crater trawiad mawr wedi'i leoli ger pegwn deheuol y lleuad, sy'n adnabyddus am ei ardaloedd sydd wedi'u cysgodi'n barhaol.