Cenhadaeth seice NASA: Archwilio Asteroid sy'n Gyfoethog o Fetel

Mae NASA wedi lansio cenhadaeth Psyche yn ddiweddar, llong ofod sy'n teithio i'r gwregys asteroid i astudio asteroid o'r enw Psyche. Credir bod yr asteroid penodol hwn yn gyfoethog mewn metel, sy'n ei wneud yn wrthrych astudio unigryw i wyddonwyr. Nod y genhadaeth yw cael mewnwelediad i gyfansoddiad a chraidd planedau tebyg i'n rhai ni.

David Lawrence, prif aelod staff proffesiynol yn Labordy Ffiseg Gymhwysol Prifysgol Johns Hopkins, yw'r prif ymchwilydd ar gyfer un o'r offerynnau ar fwrdd llong ofod Psyche. Bydd yr offeryn, sef pelydr gama a sbectromedr niwtron, yn helpu i ddadansoddi cyfansoddiad yr asteroid.

Hippos: Gên Pwerus, Cnowyr Aneffeithlon

Er gwaethaf eu safnau pwerus a'u dannedd brawychus, mae hipos yn gnowyr rhyfeddol o aneffeithlon. Mae astudiaeth a gyhoeddwyd yn PLOS One yn datgelu bod hipos yn cael trafferth gyda'r symudiad malu sy'n angenrheidiol ar gyfer cnoi eu bwyd yn effeithlon. Mae'n ymddangos bod eu gallu cnoi wedi'i aberthu o blaid defnyddio eu genau ar gyfer ymladd.

Cynhaliodd Marcus Clauss, athro ym Mhrifysgol Zurich, a'i gydweithwyr yr astudiaeth. Fe wnaethon nhw ddarganfod bod gan hipis rinweddau unigryw sy'n eu galluogi i roi grym â'u safnau ond peidio â chnoi yn yr ystyr traddodiadol.

Pŵer Cydamserol Cerddoriaeth

Mae gwrando ar gerddoriaeth nid yn unig yn dod â phleser ond hefyd yn creu profiadau a rennir ymhlith gwrandawyr. Mae astudiaeth a gynhaliwyd gan Wolfgang Tschacher, seicolegydd ym Mhrifysgol Bern, yn datgelu bod pobl sy'n mynychu cyngherddau cerddoriaeth glasurol yn cydamseru eu symudiadau, cyfradd curiad y galon, a chyfradd anadlu. Mae'r cydamseru hwn wedi'i wreiddio'n ddwfn yn ein gorffennol esblygiadol.

Defnyddiodd Tschacher synwyryddion gwisgadwy a thechnoleg dal symudiadau i fesur ymatebion cynulleidfa'r cyngerdd. Mae ei ymchwil, a gyhoeddwyd yn Scientific Reports, yn rhoi cipolwg ar effaith ddofn cerddoriaeth ar brosesau ffisiolegol dynol a phrofiadau cyfunol.

Cicadas: Effaith Ecosystemau Ffyniannus

Mae ymddangosiad cyfnodol cicadas bob 17 mlynedd yn arwain at ganlyniadau sylweddol i ecosystemau coedwigoedd. Mae ymchwil a gynhaliwyd gan y biolegydd Zoe Getman-Pickering ym Mhrifysgol George Washington yn dangos, pan ddaw cicadas i'r amlwg, eu bod yn darparu ffynhonnell fwyd ddigonol ar gyfer anifeiliaid amrywiol, gan gynnwys adar. Mae hyn yn arwain at ostyngiad mewn ysglyfaethu adar ar lindys, gan arwain at fwy o ddifrod i'r dail ar goed derw.

Mae'r astudiaeth, a gyhoeddwyd yn Science, yn amlygu'r effeithiau rhaeadru cymhleth y mae ffyniant poblogaeth cylchol cicadas yn eu cael ar yr ecosystem.

Mwyngloddio Môr Dwfn: Pwyso a Mesur Risgiau a Gwobrau

Mae diddordeb masnachol cynyddol mewn mwyngloddio metelau gwerthfawr o waelod y cefnfor. Fodd bynnag, mae alldeithiau diweddar hefyd wedi datgelu bod ecosystemau môr dwfn yn gartref i ffurfiau prin a bregus o fywyd. Darganfu ymchwilwyr sy'n archwilio fentiau hydrothermol llawn mwynau yn y Cefnfor Tawel gynefinoedd ogofâu tanddaearol yn gyforiog o fywyd. Mae'n bosibl y gallai'r cynefinoedd hyn gael eu cysylltu, gan ddangos yr angen am ymchwiliad pellach cyn cynnal unrhyw weithgareddau mwyngloddio.

Mewn math arall o amgylchedd, a elwir yn nodiwlau polymetallig, mae mwynau gwerthfawr wedi'u gwasgaru ar draws gwely'r môr. Mae Muriel Rabone, o’r Natural History Museum yn Llundain, a’i chydweithwyr yn amcangyfrif y gallai fod miloedd o rywogaethau anhysbys yn byw ar y nodwlau hyn ac yn agos atynt. Mae'r astudiaeth, a gyhoeddwyd yn Current Biology, yn pwysleisio pwysigrwydd deall yr ecosystemau hyn cyn manteisio ar eu hadnoddau posibl.

