Mae Dyfeisgarwch Hofrennydd Mars NASA yn Rhagori ar Ddisgwyliadau gyda Hedfan Cefn wrth Gefn

Mae hofrennydd Mars NASA, Ingenuity, yn parhau i gyflawni cerrig milltir rhyfeddol, gan ragori ar ddisgwyliadau'r tîm cenhadaeth. Ers ei hediad cyntaf hanesyddol ar wyneb y blaned Mawrth ym mis Ebrill 2021, lle daeth yr awyren gyntaf i wneud hediad pŵer, rheoledig ar blaned arall, mae Ingenuity wedi bod yn gwthio ffiniau'r hyn sy'n bosibl ar gyfer peiriant bach tebyg i ddrôn.

Yn ystod y mis diwethaf yn unig, mae'r hofrennydd 4 pwys, 19 modfedd o daldra wedi gosod tair record newydd. Cyrhaeddodd record uchder newydd o 79 troedfedd (24 metr) uwchben wyneb y blaned goch, a llwyddodd hefyd i gyrraedd y cyflymder uchaf erioed o 22.4 mya (10 metr yr eiliad) yn ystod ei 62ain hediad, gan ragori ar ei record cyflymder blaenorol o 17.9 mya (8 Ms).

Nawr, mewn cyflawniad arloesol arall, mae Labordy Jet Propulsion NASA (JPL) wedi cyhoeddi bod Ingenuity wedi cwblhau hediadau cefn wrth gefn yn llwyddiannus ar ddiwrnodau olynol. Cynhaliwyd y 65ain a'r 66ain hediadau ar Dachwedd 2 a 3, gyda JPL yn cadarnhau eu llwyddiant ddydd Mawrth.

Yn ystod yr hediadau hyn, roedd Ingenuity yn cwmpasu pellter byr o ddim ond 23 troedfedd (7 metr) yn yr hediad cyntaf, ac yna ymarfer ail-leoli a symudodd dim ond cwpl o droedfeddi. Roedd angen yr ail-leoli hwn i baratoi ar gyfer cau cyfathrebu pythefnos gyda JPL oherwydd ffenomen o'r enw cysylltiad solar. Mae cysylltiad solar yn digwydd pan fydd orbitau'r Ddaear a'r blaned Mawrth yn gosod y ddwy blaned ar ochrau cyferbyn yr haul, gan arwain at rwystr cyfathrebu dros dro. Mae'r digwyddiad hwn yn digwydd tua unwaith bob cwpl o flynyddoedd.

Er gwaethaf y diffodd cyfathrebu, bydd Ingenuity a'i rover cydymaith, Perseverance, yn ailddechrau eu tasgau priodol unwaith y bydd cyfathrebiadau'n cael eu hadfer yn ddiweddarach y mis hwn. Bydd dyfalbarhad yn parhau i archwilio wyneb y blaned i chwilio am dystiolaeth o fywyd microbaidd hynafol, tra bydd delweddaeth awyr Ingenuity yn helpu i gynllunio llwybrau ar gyfer y crwydro ar draws tir heriol. Bydd y data a gesglir gan Ingenuity hefyd yn cyfrannu at ddatblygu fersiynau mwy datblygedig o'r hofrennydd ar gyfer teithiau yn y dyfodol.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Pa gofnodion y mae Ingenuity wedi'u gosod yn ddiweddar?

A: Yn ddiweddar, gosododd Ingenuity record uchder newydd o 79 troedfedd a chyflawnodd y cyflymder uchaf erioed o 22.4 mya yn ystod ei 62ain hediad.

C: Beth yw cysylltiad solar?

A: Mae cysylltiad solar yn ffenomen sy'n digwydd pan fydd orbitau'r Ddaear a'r blaned Mawrth yn gosod y ddwy blaned ar ochr arall yr haul, gan arwain at rwystr cyfathrebu dros dro.

C: Beth fydd dyfeisgarwch a dyfalbarhad yn ei wneud yn ystod y cyfnod cau cyfathrebiadau?

A: Yn ystod y cau cyfathrebiadau, bydd Ingenuity yn cael cyfnod gorffwys o bythefnos, tra bydd Perseverance yn parhau i archwilio wyneb y blaned.

C: Sut bydd data Ingenuity yn helpu cenadaethau yn y dyfodol?

A: Bydd y data a gesglir gan Ingenuity yn cynorthwyo peirianwyr i ddylunio fersiynau mwy datblygedig o'r hofrennydd ar gyfer teithiau ar y blaned Mawrth yn y dyfodol.