Llong Ofod Lucy NASA yn Cychwyn ar Genhadaeth Hanesyddol i Archwilio Asteroidau

Mae llong ofod Lucy NASA yn paratoi ar gyfer ei rendezvous hynod ddisgwyliedig gyda'r asteroid Dinkinesh ar Dachwedd 1. Mae Dinkinesh, asteroid bach sy'n mesur llai nag 1 cilomedr o led, yn byw yn y prif wregys asteroid sydd wedi'i leoli rhwng orbitau Mars a Jupiter. Mae'r digwyddiad carreg filltir hwn yn nodi rhyngweithiad cyntaf Lucy ag asteroid fel rhan o'i chenhadaeth arloesol.

Prif amcan cyfarfyddiad Lucy â Dinkinesh yw profi system olrhain ddatblygedig y llong ofod, sy'n hanfodol oherwydd maint bach yr asteroid a'r cyflymder cyflym y bydd y llong ofod yn mynd heibio iddo. Trwy gadw'r asteroid yn llwyddiannus o fewn maes golygfa'r camerâu, nod gwyddonwyr yw casglu data pwysig am gyfansoddiad a strwythur Dinkinesh.

Ond pam y dewiswyd Dinkinesh ar gyfer y genhadaeth hon? Wedi'i leoli hanner ffordd rhwng orbitau Mawrth ac Iau, mae Dinkinesh yn bwynt cyfeirio perffaith i Lucy wrth iddi deithio tuag at ei chyrchfan eithaf: yr asteroidau Trojan. Mae'r asteroidau hyn, sy'n cyd-fynd â Iau yn ei orbit o amgylch yr haul, yn dal cliwiau gwerthfawr am ffurfiad ac esblygiad ein cysawd yr haul.

Mae cenhadaeth Lucy, a ddewiswyd gan NASA yn 2017 allan o 28 o gynigion, wedi bod yn amser hir yn cael ei wneud. Ers ei lansio ym mis Hydref 2021, mae Lucy wedi bod yn hyrddio trwy rannau allanol ein cysawd yr haul ar gyflymder syfrdanol o tua 19.4 cilometr yr eiliad. Prif ffocws cenhadaeth Lucy yw astudio'r asteroidau Trojan a dehongli eu nodweddion unigryw, gan daflu goleuni ar ein gwreiddiau cosmig.

Wrth i Lucy agosáu at Dinkinesh, bydd ei system olrhain terfynell yn dod i rym, gan fonitro symudiadau'r asteroid awr cyn y cyfarfyddiad. Tua wyth munud cyn y dull agosaf, bydd Lucy yn actifadu ei delweddwr lliw a sbectromedr isgoch i gasglu gwybodaeth fanwl am Dinkinesh. Unwaith y bydd o fewn yr ystod, bydd camera isgoch thermol Lucy (L'TES) a chamera cydraniad uchel (L'LORRI) yn dechrau casglu data amhrisiadwy am yr asteroid.

Mae’r cyfarfyddiad hanesyddol hwn â Dinkinesh yn nodi dechrau taith ryfeddol i Lucy wrth iddi gychwyn ar ei chenhadaeth i archwilio a dadorchuddio dirgelion ein cymdogaeth nefol. Gyda phob asteroid y daw ar ei draws, mae Lucy yn dod â ni un cam yn nes at ddatrys cyfrinachau ein cysawd yr haul hynafol.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

Beth yw cenhadaeth Lucy?

Mae cenhadaeth Lucy yn ymdrech uchelgeisiol gan NASA i archwilio'r asteroidau Trojan, sy'n cylchdroi ochr yn ochr ag Iau ac sy'n weddillion o ffurfiant ein cysawd yr haul. Nod Lucy yw astudio'r asteroidau hyn a chael cipolwg ar eu cyfansoddiad, eu tarddiad, ac esblygiad ein hamgylchedd cosmig.

Pam dewiswyd yr asteroid Dinkinesh ar gyfer ymweliad cyntaf Lucy?

Dewiswyd Dinkinesh, asteroid bach sydd wedi'i leoli yn y prif wregys asteroid, fel targed cyntaf Lucy oherwydd ei safle strategol rhwng orbitau Mars ac Iau. Trwy arsylwi Dinkinesh, gall Lucy sicrhau bod ei holl offer gwyddonol yn y cyflwr gweithio gorau posibl cyn mentro ymhellach i mewn i'r system solar allanol i archwilio'r asteroidau Trojan.

Beth yw arwyddocâd archwilio asteroidau Trojan?

Mae asteroidau Trojan yn darparu gwybodaeth werthfawr am gysawd yr haul cynnar a'r prosesau a'i lluniodd. Trwy astudio'r creiriau hynafol hyn, gall gwyddonwyr gael gwell dealltwriaeth o'n gwreiddiau cosmig a'r ddeinameg sydd wedi llywodraethu esblygiad ein cysawd yr haul dros biliynau o flynyddoedd.

Sut bydd Lucy yn casglu data o asteroid Dinkinesh?

Bydd Lucy yn defnyddio amrywiaeth o offerynnau soffistigedig, gan gynnwys delweddwr lliw, sbectromedr isgoch, camera isgoch thermol (L'TES), a chamera cydraniad uchel (L'LORRI), i gasglu data am Dinkinesh. Bydd yr offerynnau hyn yn dal delweddau manwl ac yn casglu gwybodaeth sbectrol, gan alluogi gwyddonwyr i ddatrys cyfansoddiad a phriodweddau ffisegol yr asteroid.