Cenhadaeth Lucy: Datrys Cyfrinachau Asteroidau

Mae asteroidau wedi swyno dychymyg gwyddonwyr a'r cyhoedd fel ei gilydd ers amser maith. Mae'r creigiau nefol hyn, gweddillion ffurfiant ein cysawd yr haul, nid yn unig wedi bod yn fygythiad i'r Ddaear trwy gydol hanes ond maent hefyd wedi chwarae rhan ganolog wrth lunio tynged ein planed. Un enghraifft o'r fath yw'r effaith asteroid anferth a sbardunodd ddifodiant deinosoriaid 65 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Er mwyn lleihau ansicrwydd ynghylch dulliau agos ac o bosibl ragweld effeithiau yn y dyfodol, cychwynnodd NASA ar genhadaeth Lucy, ymdrech arloesol gyda'r nod o astudio'r gofodau enigmatig hyn yn agos.

Felly, beth yn union yw cenhadaeth Lucy? Wedi'i lansio ar Hydref 16, 2021, o Ganolfan Ofod Kennedy yn Cape Canaveral, Florida, mae Lucy yn genhadaeth NASA sydd wedi'i chynllunio i archwilio'r Trojans - grŵp o asteroidau sy'n byw mewn dwy haid sy'n cylchdroi'r Haul. Yn wahanol i'r mwyafrif o asteroidau a geir yn y gwregys asteroid, mae'r Trojans hyn wedi'u lleoli filiynau o gilometrau i ffwrdd o'r Ddaear. Trwy astudio'r Trojans pell hyn, mae Lucy yn ceisio datrys cyfrinachau eu cyfansoddiad a thaflu goleuni ar darddiad ac esblygiad ein cysawd yr haul.

Yn ddiweddar, cyflawnodd llong ofod Lucy garreg filltir ryfeddol trwy gael cipolwg ar ei asteroid Trojan cyntaf, Dinikinesh, sy'n mesur tua hanner cilometr o led. Heddiw, ar Dachwedd 1, mae Lucy ar fin gweithredu ei thaith hedfan gyntaf hanesyddol o Dinikinesh, gan nodi eiliad arwyddocaol yn ei thaith 12 mlynedd. Mae'r dull hwn yn gwasanaethu prawf peirianneg i sicrhau bod systemau a gweithdrefnau'r llong ofod yn cadw'r asteroid yn effeithiol o fewn meysydd golygfa ei hofferynnau gwyddonol, hyd yn oed wrth iddi hyrddio'r gorffennol ar gyflymderau syfrdanol sy'n fwy na 16,000 cilomedr yr awr.

Tra bod y daith hedfan Dinikinesh sydd ar ddod yn cynrychioli'r dull asteroid morwynol ar gyfer cenhadaeth Lucy, mae'r llong ofod eisoes wedi gwneud darganfyddiad rhyfeddol. Y llynedd, daeth ar draws asteroid Trojan o'r enw Polymele, sy'n swatio yng nghyffiniau Iau, sy'n meddu ar ei lloeren ei hun yn ddiddorol. Roedd tîm Lucy Mission yn bwriadu cynnal arsylwadau o ocwltiad seren, gan astudio'r effeithiau wrth i Polymele basio o'i flaen.

Yn ei hymgais i ddatrys dirgelion asteroidau Trojan, perfformiodd llong ofod Lucy symudiad slingshot beiddgar ym mis Hydref, gan harneisio tyniad disgyrchiant y Ddaear i symud ei hun tuag at diriogaethau heb eu siartio. Yn ystod y symudiad hwn, fe esgynodd mor agos â 350 cilometr uwchben y Ddaear, gan ddal sylw'r gwyliwr awyr a ryfeddodd at ei bresenoldeb dros dro. Cyn mentro ymhellach i ddyfnderoedd y gofod, cymerodd Lucy hefyd ychydig o gipluniau o'r Lleuad, gan fireinio ei hofferynnau ar gyfer y fordaith gyffrous o'i blaen.

Wrth i Lucy barhau â’i thaith ryfeddol drwy’r cosmos, rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at y cyfoeth o wybodaeth y bydd yn ei ddatgloi am y cyrff nefol cyfareddol hyn. Trwy edrych ar ein gorffennol cosmig ein hunain, mae Lucy yn ein helpu i gael dealltwriaeth ddyfnach o'n lle yn y bydysawd, y grymoedd sydd wedi ein llunio, a'r bygythiadau posibl yn y dyfodol sy'n llechu y tu hwnt i gyfyngiadau ein planed gartref.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

C: Beth yw cenhadaeth Lucy?



Mae cenhadaeth Lucy yn ymdrech NASA sydd â'r nod o astudio asteroidau Trojan, grŵp o greigiau nefol sy'n cylchdroi'r Haul mewn dwy haid.



C: Beth yw pwrpas taith hedfan gyntaf y llong ofod Lucy?



Mae taith hedfan gyntaf llong ofod Lucy yn brawf peirianneg i sicrhau bod systemau a gweithdrefnau yn cadw'r asteroid yn effeithiol o fewn meysydd golygfa ei hofferynnau gwyddonol.



C: Beth yw arwyddocâd yr asteroid Trojan o'r enw Dinikinesh?



Mae Dinikinesh yn cynrychioli'r dull asteroid cyntaf ar gyfer cenhadaeth Lucy ac mae'n garreg filltir yn ei thaith 12 mlynedd.



C: Beth oedd y symudiad slingshot a gyflawnwyd gan long ofod Lucy?



Defnyddiodd y symudiad slingshot dynfa disgyrchiant y Ddaear i yrru llong ofod Lucy ymhellach i'r gofod ac ennill momentwm ar gyfer ei chenhadaeth.



C: Sut mae cenhadaeth Lucy yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o asteroidau a chysawd yr haul?



Trwy astudio asteroidau Trojan, mae cenhadaeth Lucy yn ceisio datrys cyfrinachau eu cyfansoddiad, taflu goleuni ar darddiad ac esblygiad ein cysawd yr haul, ac o bosibl ragweld effeithiau asteroidau ar y Ddaear yn y dyfodol.