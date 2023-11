Darganfyddiadau Newydd ar Ganymede: Halenau ac Organeg Wedi'u Canfod ar Leuad Fwyaf Iau

By

Mae llong ofod Juno NASA wedi gwneud darganfyddiad arloesol ar Ganymede, lleuad fwyaf Jupiter. Yn ystod taith hedfan ddiweddar ym mis Mehefin 2021, canfu sbectromedr Mapper Auroral InfraRed Jovian (JIRAM) gan Juno bresenoldeb halwynau a chyfansoddion organig ar wyneb y lleuad, gan ddatgelu mewnwelediadau diddorol i'w gyfansoddiad a'i hanes.

Mae Ganymede, sydd â diamedr mwy na'r blaned Mercwri, yn meddu ar gefnfor enfawr o dan ei gramen rhewllyd. Darparodd dadansoddiad Juno wybodaeth werthfawr am gemeg y lleuad a'r rhyngweithiadau o fewn awyrgylch Iau a'i lleuadau.

Nododd yr offeryn JIRAM halwynau amrywiol, gan gynnwys sodiwm clorid hydradol, amoniwm clorid, a sodiwm bicarbonad. Yn ogystal, mae'n bosibl y darganfu Juno aldehydau aliffatig, cyfansoddion organig sydd â goblygiadau pwysig ar gyfer deall ffurfiant ac esblygiad Ganymede.

Mae'r ffaith bod y cyfansoddion a'r halwynau hyn wedi'u canfod yn eithaf rhyfeddol o ystyried pa mor agos oedd Ganymede at faes magnetig dwys Jupiter. Mae'n ymddangos bod y darian magnetig o amgylch cyhydedd Ganymede yn amddiffyn yr wyneb rhag effeithiau andwyol electronau ac ïonau trwm a allyrrir gan faes magnetig Jupiter, gan alluogi cadw'r sylweddau hyn.

Fel yr eglura Scott Bolton, prif ymchwilydd Juno o Sefydliad Ymchwil y De-orllewin, “Daethom o hyd i'r cyfoeth mwyaf o halwynau ac organig yn y tiroedd tywyll a llachar ar lledredau a warchodir gan y maes magnetig. Mae hyn yn awgrymu ein bod yn gweld olion heli cefnfor dwfn a gyrhaeddodd wyneb y byd rhewllyd hwn.”

Mae'r canfyddiadau hyn yn codi cwestiynau am fodolaeth gweithgaredd hydrothermol a rhyngweithiadau rhwng cefnfor iswyneb Ganymede a'r creigiau yn ddwfn yn y lleuad. Gallai presenoldeb fentiau hydrothermol neu ryngweithiadau dŵr-craig helaeth gyfrif am y cydbwysedd halwynau a arsylwyd. Mae halwynau sodiwm, yn arbennig, yn ddangosyddion arwyddocaol o newid dyfrllyd o fewn Ganymede.

Er bod awduron yr astudiaeth a gyhoeddwyd yn Nature Astronomy yn cydnabod y posibilrwydd y gallai prosesau eraill gyfrannu at ffurfio'r halwynau hyn, maent yn pwysleisio'r angen am ymchwiliad pellach. Mae cramen drwchus Ganymede a chyfnewidiadau arwyneb posibl yn awgrymu dynameg cymhleth rhwng ei gramen fas a'i wyneb yn ogystal â dyddodiad allanol posibl o'r halwynau hyn.

Mae cenhadaeth Juno, a ddechreuodd yn 2011, eisoes wedi'i hymestyn ddwywaith oherwydd ei ddarganfyddiadau rhyfeddol. Fel yr ail genhadaeth i orbitio Iau ar ôl chwiliedydd Galileo NASA, mae Juno yn parhau i daflu goleuni ar dywydd, amgylchedd magnetig a hanes y cawr nwy. Gyda'i weithrediad wedi'i drefnu tan fis Medi 2025, mae Juno yn addo datgelu mwy o gyfrinachau sydd wedi'u cuddio o fewn planed fwyaf ein cysawd yr haul a'i lleuadau swynol.

Cwestiynau Cyffredin

1. Beth ddarganfu llong ofod Juno NASA ar Ganymede?

Fe wnaeth llong ofod Juno NASA ganfod halwynau a chyfansoddion organig ar wyneb Ganymede, lleuad fwyaf Iau. Mae'r cyfansoddion hyn yn rhoi mewnwelediad i ffurfiad Ganymede, esblygiad, a chyfansoddiad cemegol ei gefnfor is-wyneb.

2. Sut gwnaeth Juno y darganfyddiadau hyn?

Defnyddiodd Juno ei sbectromedr Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) i ddadansoddi Ganymede yn ystod taith hedfan ym mis Mehefin 2021. Mae'r offeryn yn caniatáu i wyddonwyr astudio'r cemeg a'r rhyngweithiadau yn atmosffer Iau a'i lleuadau.

3. Sut roedd yr halwynau a'r cyfansoddion organig yn gallu goroesi ar Ganymede?

Er gwaethaf maes magnetig dwys Iau, mae'n ymddangos bod cyhydedd Ganymede wedi'i gysgodi rhag effeithiau niweidiol electronau ac ïonau trwm. Mae'r amgylchedd amddiffynnol hwn yn caniatáu i halwynau a chyfansoddion organig barhau ar wyneb Ganymede.

4. Beth allai fod tarddiad yr halwynau a'r cyfansoddion organig hyn ar Ganymede?

Mae presenoldeb halwynau a chyfansoddion organig yn awgrymu gweithgaredd hydrothermol a rhyngweithiadau rhwng cefnfor is-wyneb Ganymede a chreigiau yn ddwfn yn y lleuad. Gallai'r darganfyddiadau hyn hefyd ddangos rhyngweithiadau craig-ddŵr neu ddyddodion allanol.

5. Beth yw cenhadaeth Juno a pha mor hir y bydd yn gweithredu?

Bwriad Juno, a lansiwyd yn 2011, yw astudio tywydd, amgylchedd magnetig a hanes Iau. Mae ei genhadaeth wedi'i hymestyn ddwywaith ac ar hyn o bryd mae i fod i weithredu trwy fis Medi 2025.