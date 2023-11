Astudiaeth Newydd yn Datgelu Moleciwlau Organig a Halen ar Leuad Iau Ganymede

Mae cenhadaeth Juno NASA wedi gwneud darganfyddiad arloesol ar Ganymede, un o leuadau Iau. Mae sbectromedr Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) y llong ofod wedi canfod presenoldeb moleciwlau organig a halwynau mwynol ar wyneb y lleuad. Gallai'r canfyddiad hwn roi mewnwelediad gwerthfawr i ffurfiad Ganymede a chyfansoddiad ei gefnfor dwfn.

Roedd arsylwadau blaenorol o delesgopau a llongau gofod yn awgrymu bodolaeth halwynau ac organig ar Ganymede, ond nid oedd cydraniad gofodol y data hynny yn ddigon i ddod i gasgliadau pendant. Fodd bynnag, mae'r sbectra isgoch cydraniad uchel a gafwyd gan JIRAM yn ystod taith hedfan agos ym mis Mehefin 2021 wedi cadarnhau o'r diwedd presenoldeb y cyfansoddion hyn.

Cipiodd y synhwyrydd JIRAM luniau isgoch a sbectra o wyneb Ganymede, gan ddatgelu golwg fanwl o gyfansoddiad y lleuad. Roedd y cydraniad gofodol eithriadol yn galluogi gwyddonwyr i nodi moleciwlau amrywiol, gan gynnwys sodiwm bicarbonad, sodiwm clorid hydradol, amoniwm clorid, ac aldehydau aliffatig, ochr yn ochr â rhew dŵr.

Yn ôl Federico Tosi, cyd-ymchwilydd Juno, mae presenoldeb halwynau amoniated yn awgrymu y gallai Ganymede fod wedi cronni deunyddiau yn ddigon oer i gyddwyso amonia wrth ei ffurfio. Yn ogystal, gallai'r halwynau carbonad fod yn weddillion iâ sy'n llawn carbon deuocsid. Mae'r canfyddiadau hyn yn taflu goleuni ar hanes daearegol y lleuad a'r prosesau a luniodd ei harwyneb.

Yn ddiddorol, mae rhanbarth cyhydeddol Ganymede wedi'i gysgodi rhag maes magnetig dwys Iau, gan ei amddiffyn rhag peledu ïon electron a thrwm. Mae'r amddiffyniad hwn yn chwarae rhan arwyddocaol wrth gadw'r moleciwlau organig a'r halwynau a geir yn y tiroedd tywyll a llachar.

Mae Scott Bolton, prif ymchwilydd Juno, yn credu bod y doreth o halwynau ac organig mewn lledredau penodol yn dynodi gweddillion heli cefnfor dwfn a gyrhaeddodd wyneb rhewllyd y lleuad.

Mae’r astudiaeth arloesol hon, a gyhoeddwyd yn Nature Astronomy, yn tanlinellu pwysigrwydd cenhadaeth Juno wrth ddatrys cyfrinachau lleuadau Iau a dyfnhau ein dealltwriaeth o brosesau ffurfio cysawd yr haul.

