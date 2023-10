Llong ofod Juno NASA yn Cipio Delwedd hudolus o Leuad Iau, Io

By

Yn ddiweddar, cipiodd llong ofod Juno NASA ddelwedd syfrdanol o bedwaredd lleuad Iau, Io, yn ystod taith hedfan. Datgelodd y ddelwedd olion gweithgareddau folcanig enfawr ac arwynebau tebyg i lafa ar y lleuad. Mae'r darganfyddiad newydd hwn yn ychwanegu at y cyfoeth o wybodaeth y mae Juno eisoes wedi'i darparu am Iau a'i lleuadau.

Mae galluoedd Juno wedi rhagori ar ddisgwyliadau, gan arwain NASA i ehangu ei genhadaeth i archwilio system Jovian ymhellach. Trwy ddal delweddau fel yr un hon o Io, bydd gwyddonwyr yn gallu tynnu hyd yn oed mwy o wybodaeth werthfawr am y lleuad ddiddorol hon.

Mae Io yn adnabyddus am ei weithgaredd folcanig dwys ac fe'i hystyrir yn un o'r cyrff folcanig mwyaf gweithgar yn ein system solar. Mae ei wyneb wedi'i lenwi â nifer o losgfynyddoedd a phyllau o lafa silicad, y gellir eu gweld yn ffrwydro ac yn chwistrellu nwy sylffwraidd. Mae'r gweithgareddau folcanig hyn hyd yn oed yn weladwy o'r Ddaear gyda chymorth telesgop.

I ddal y ddelwedd agos hon o Io, defnyddiodd Juno ei offeryn JunoCam yn ystod y daith hedfan. Creodd yr offeryn hwn fideo treigl amser, gan ganiatáu i'r llong ofod ddal y lleuad o wahanol onglau. Bydd y data a gesglir yn hybu astudiaethau pellach am brosesau folcanig Io ac yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o'r lleuad.

Mae cenhadaeth Juno, a lansiwyd ar Awst 5, 2011, eisoes wedi darparu dros dri therabit o wybodaeth wyddonol am Iau. Cyrhaeddodd y blaned enfawr ar Orffennaf 4, 2016, a bydd yn parhau â'i hastudiaeth tan 2025 neu cyhyd â'i bod yn parhau i fod yn weithredol.

Bydd cenhadaeth estynedig y llong ofod yn canolbwyntio ar archwilio lleuadau dirgel Jupiter, gan gynnwys Europa ac Io. Gyda phob darganfyddiad newydd, daw Juno â ni yn nes at ddatrys cyfrinachau’r cawr nwy hynod ddiddorol hwn a’i leuadau amrywiol.

