Mae Crwydro Chwilfrydedd NASA yn Cyrraedd Gediz Vallis Ridge, gan Ddatgelu Cliwiau am Gorffennol dyfrllyd Mars

Mewn camp ryfeddol, mae crwydryn Curiosity Mars NASA wedi llwyddo i gyrraedd Gediz Vallis Ridge, ardal ar y Blaned Goch y credir ei bod yn cynnwys olion llifau malurion hynafol pwerus. Mae'r cyflawniad hwn yn rhoi cipolwg gwerthfawr ar hanes dŵr y blaned Mawrth.

Tua thair biliwn o flynyddoedd yn ôl, yn ystod un o gyfnodau gwlyb y blaned Mawrth, roedd llif malurion yn cludo mwd a chlogfeini i lawr mynydd, gan ffurfio dyddodyn siâp ffan. Dros amser, erydodd gwyntoedd y blaned Mawrth y dyddodyn hwn i'r gefnen a welwn heddiw. Mae gan y gefnen hon gliwiau pwysig am bresenoldeb dŵr ar y blaned Mawrth yn y gorffennol.

Nid oedd y daith i Gediz Vallis Ridge yn un heb heriau. Roedd y crwydryn yn wynebu creigiau “gator-gefn” a thiroedd serth, ond ar ôl tair ymgais, cyrhaeddodd y grib o'r diwedd ar Awst 14. O'r pwynt hwn, gall Curiosity astudio'r ardal gan ddefnyddio ei fraich robotig.

Mae chwilfrydedd wedi bod yn esgyn Mynydd Sharp ers 2014, gan ddatgelu tystiolaeth o lynnoedd a nentydd hynafol ar hyd y ffordd. Mae pob haen o'r mynydd yn cynrychioli cyfnod gwahanol yn hanes y blaned Mawrth. Mae Gediz Vallis Ridge, sef un o'r ffurfiannau olaf ar y mynydd, yn cynnig cipolwg ar un o gyfnodau ieuengaf y blaned Mawrth.

Yn ystod ei daith 11 diwrnod ar y grib, bu Curiosity yn tynnu lluniau ac yn dadansoddi creigiau tywyll a darddodd o rannau eraill o Mount Sharp. Cludwyd y creigiau hyn, rhai mor fawr â cherbydau modur, gan lif malurion, gan roi cyfle unigryw i astudio deunydd y mynydd uchaf.

Yn ogystal, roedd presenoldeb Curiosity ar y gefnen yn caniatáu i wyddonwyr arsylwi ar ffurfiant daearegol o'r enw ffan llif malurion. Tra bod mecaneg eu ffurfiant yn parhau i fod yn destun astudiaeth, mae ymchwilwyr yn gobeithio y bydd deall y digwyddiadau hyn ar y blaned Mawrth hefyd yn taflu goleuni ar ffenomenau tebyg ar y Ddaear.

Tynnodd y crwydro 136 o ddelweddau yn Gediz Vallis Ridge, a gafodd eu rhoi at ei gilydd i greu golygfa banoramig o'r ardal. Mae gwyddonwyr bellach yn dadansoddi'r data a'r delweddau i ddysgu mwy am orffennol dyfrllyd Mars.

Cenhadaeth nesaf Curiosity yw dod o hyd i lwybr i'r sianel ar ben y gefnen, lle bydd ymchwiliadau pellach i ddirgelwch dŵr ar Mount Sharp yn cael eu cynnal.

