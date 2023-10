Mae Roced Lleuad Artemis II NASA yn Cyrraedd Carreg Filltir gydag Integreiddio Peiriannau RS-25

By

Mae roced Lleuad Artemis II NASA wedi cyflawni carreg filltir arwyddocaol wrth i bob un o'r pedair injan RS-25 gael eu hintegreiddio'n llwyddiannus i'r cam craidd yng Nghyfleuster Cynulliad Michoud NASA yn New Orleans. Mae hyn yn nodi'r genhadaeth griw gyntaf o fewn y rhaglen Artemis, sy'n arwydd o gynnydd tuag at nod yr asiantaeth o ddychwelyd bodau dynol i wyneb y lleuad.

Dechreuodd y broses integreiddio ar 11 Medi, gyda thechnegwyr yn gosod yr injan gyntaf i gam craidd roced y System Lansio Gofod (SLS). Gosodwyd yr ail, y trydydd a'r pedwerydd injan wedi hynny ar Fedi 15, 19 a 20, yn y drefn honno. Yn cydweithio â NASA ar y cyflawniad hwn oedd Aerojet Rocketdyne, y prif gontractwr ar gyfer y peiriannau RS-25, a Boeing, y prif gontractwr ar gyfer y cam craidd.

Roedd cam nesaf y timau yn cynnwys diogelu'r injans i'r llwyfan ac integreiddio'r systemau gyrru a thrydanol yn ddi-dor o fewn y strwythur. Mae cam craidd SLS, sy'n sefyll ar uchder trawiadol o 212 troedfedd, yn sylfaen i roced y Lleuad. Mae ei ddau danc gyrru yn dal dros 733,000 galwyn o yriant hylif hynod-oer a fydd yn bwydo'r pedair injan RS-25. Yn ogystal, mae'r llwyfan yn gartref i'r cyfrifiaduron hedfan, afioneg, a systemau trydanol, sy'n gweithredu fel system nerfol ganolog y roced.

Yn ystod taith Artemis II, bydd y peiriannau RS-25 gyda'i gilydd yn cynhyrchu 2 filiwn o bunnoedd rhyfeddol o wthio, gan yrru'r criw y tu hwnt i orbit isel y Ddaear ar gyfer eu taith lleuad. Mae'r genhadaeth hon yn gam hanfodol tuag at nod trosfwaol NASA o lanio'r fenyw gyntaf a'r person cyntaf o liw ar y Lleuad.

Mae cam craidd SLS yn chwarae rhan ganolog yn strategaeth archwilio gofod dwfn NASA, gan weithio ar y cyd â llong ofod Orion a Phorth y Lleuad yn cylchdroi'r Lleuad. Ynghyd â systemau glanio dynol masnachol, mae'r elfennau hyn yn allweddol i alluogi presenoldeb dynol parhaus ar wyneb y lleuad. Yn nodedig, mae'r SLS yn sefyll fel yr unig roced sy'n gallu danfon Orion, gofodwyr, a chyflenwadau hanfodol i'r Lleuad mewn un genhadaeth.

Ar y cyfan, mae integreiddio llwyddiannus y peiriannau RS-25 i gam craidd roced Artemis II Moon NASA yn ddatblygiad sylweddol tuag at uchelgais yr asiantaeth o ddychwelyd gofodwyr i'r Lleuad a pharatoi'r ffordd ar gyfer cyfnod newydd o archwilio'r lleuad.

