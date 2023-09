Hofrennydd Mars NASA yn Gosod Record Uchder Newydd ar y Blaned Goch

Mae hofrennydd Mars NASA, Ingenuity, wedi cyflawni record hedfan newydd ar y blaned goch. Yn ystod ei 59fed hediad, cyrhaeddodd Ingenuity uchder o 20 metr, gan ragori ar ei record flaenorol o 6 metr.

Cyhoeddwyd cyflawniad diweddaraf Ingenuity gan Labordy Jet Propulsion NASA (JPL), sy'n goruchwylio'r genhadaeth sydd hefyd yn cynnwys y crwydro Perseverance. Roedd yr hediad yn canolbwyntio'n bennaf ar wthio Ingenuity i gyflawni record uchder newydd, wrth iddo lanio yn ôl yn yr un man lle cychwynnodd.

Ers ei hediad cyntaf ym mis Ebrill 2021, mae Ingenuity wedi gwneud cynnydd sylweddol. Yn ystod ei hediad cychwynnol, roedd yn hofran 3 metr uwchben wyneb y blaned am 39.1 eiliad, gan brofi y gallai gyflawni hedfan pŵer er gwaethaf awyrgylch tenau Mars. Mae hediadau dilynol wedi gweld Ingenuity yn aros yn yr awyr am gyhyd â 169.5 eiliad, yn gorchuddio pellteroedd o hyd at 709 metr, ac yn cyrraedd cyflymder o hyd at 15 mya (6.5 metr yr eiliad).

Mae perfformiad Ingenuity wedi rhagori ar ddisgwyliadau, gyda'r hofrennydd yn cynorthwyo'r crwydro Perseverance trwy gipio lluniau o'r awyr ar gyfer cynllunio llwybr yn Jezero Crater. Ar ben hynny, mae Ingenuity wedi dangos ei wydnwch trwy wella ar ôl amrywiol faterion technegol ar hyd y ffordd.

Mae NASA yn bwriadu defnyddio'r wybodaeth a gafwyd gan Ingenuity i ddatblygu fersiynau mwy datblygedig o'r hofrennydd ar gyfer teithiau Mars yn y dyfodol, ac o bosibl hyd yn oed teithiau y tu hwnt i'r blaned goch.

