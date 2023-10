Mae Rotorcraft Gwas y Neidr NASA yn Agosáu i Hedfan, gan Baratoi'r Ffordd ar gyfer Darganfyddiadau Anghyffredin

By

Mae NASA yn paratoi i lansio ei rotorcraft Gwas y Neidr hynod i leuad Sadwrn, Titan, i chwilio am flociau adeiladu posibl bywyd. Mae gan y drôn awyr maint car niwclear hwn gamerâu, synwyryddion a sampleri datblygedig i ymchwilio i ranbarthau Titan a all gynnwys deunyddiau organig ac sydd wedi dod ar draws dŵr hylif o dan wyneb rhewllyd y lleuad.

Mae profion helaeth wedi'u cynnal i sicrhau gallu Gwas y Neidr i wrthsefyll amgylchedd unigryw Titan. Mae ymchwilwyr yng Nghanolfan Ymchwil Langley NASA yn Virginia wedi cynnal archwiliad trylwyr o rotorau'r cerbyd mewn twneli gwynt sy'n efelychu'r amodau atmosfferig ar Titan. Mae'r profion hyn wedi darparu data hanfodol i'r tîm fireinio eu hefelychiadau a deall yn well berfformiad y rotorcraft mewn amgylchedd nwy â dwysedd uwch nag aer.

Mae ymgyrchoedd profi llwyddiannus Gwas y Neidr yn cynnwys rhediadau mewn twnnel issonig yn ogystal â Thwnnel Transonic Dynamics (TDT), sy'n dynwared yr amodau atmosfferig y disgwylir i Dragonfly ddod ar eu traws ar Titan. Mae gallu nwy trwm dwysedd amrywiol y TDT yn ailadrodd yn gywir y lifft a llwytho deinamig y bydd y rotorcraft yn ei brofi yn ystod ei genhadaeth.

Mae aelodau tîm o wahanol sefydliadau, gan gynnwys Prifysgol Central Florida a Chanolfan Ymchwil Ames NASA, yn cydweithio i ddadansoddi'r cyfoeth o ddata a gasglwyd o'r profion hyn. Mae eu hymdrechion yn cyfrannu at hyder cynyddol yn y modelau efelychu cyn anfon Dragonfly at Titan.

Nid yw anferthedd y genhadaeth yn cael ei golli ar y tîm. Mae prosiect Gwas y Neidr yn gam mawr mewn archwilio, gan droi ffuglen wyddonol yn realiti. Wrth i bob cam gael ei gwblhau, mae cyffro yn adeiladu ar gyfer y genhadaeth arloesol a fydd yn caniatáu i wyddonwyr gasglu gwybodaeth amhrisiadwy am Titan ac o bosibl ddatgloi dirgelion gwreiddiau bywyd yn ein cysawd yr haul.

Cwestiynau Cyffredin

1. Beth yw rotorcraft Dragonfly?

Mae rotorcraft Gwas y Neidr yn ddrôn awyr maint car niwclear a ddatblygwyd gan NASA i archwilio lleuad Sadwrn, Titan. Gydag offerynnau datblygedig, ei brif nod yw astudio'r cemeg gymhleth ar Titan a chwilio am ragflaenwyr posibl i fywyd.

2. Pam mae profi yn bwysig i Was y Neidr?

Mae profi yn hanfodol i sicrhau y gall Gwas y Neidr wrthsefyll amgylchedd unigryw Titan. Trwy osod rotorau'r drone i amodau atmosfferig efelychiadol, gall NASA fireinio ei ragfynegiadau perfformiad a chynyddu hyder ym modelau efelychu'r genhadaeth.

3. Beth mae'r profion yn ei olygu?

Mae’r profion wedi’u cynnal mewn twneli gwynt yng Nghanolfan Ymchwil Langley NASA, gan gynnwys twnnel issonig a Thwnnel Transonic Dynamics (TDT). Roedd y profion hyn yn cynnwys rhedeg rotorau Dragonfly ar gyflymder gwynt gwahanol, cyflymderau rotor ac onglau hedfan i asesu perfformiad aerodynamig y cerbyd.

4. Sut mae'r data o'r profion yn cael ei ddadansoddi?

Mae ymdrech ar y cyd sy'n cynnwys arbenigwyr o wahanol sefydliadau ar y gweill i ddadansoddi'r data a gasglwyd yn ystod y profion. Bydd dadansoddi data yn cyfrannu at wella'r modelau efelychu a chynyddu hyder ym mherfformiad y rotorcraft yn awyrgylch Titan.

5. Beth mae cenhadaeth Gwas y Neidr yn ei gynrychioli?

Mae cenhadaeth Gwas y Neidr yn ymdrech archwilio ryfeddol sy'n troi ffuglen wyddonol yn realiti. Mae ganddo’r potensial i ddarparu mewnwelediadau arloesol i Titan a datgelu cliwiau am darddiad bywyd yng nghysawd yr haul.