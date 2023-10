NASA i Gynnal Arddangosiad Laser Gofod ar yr Orsaf Ofod Ryngwladol

Mae NASA ar fin perfformio arddangosiad technoleg arloesol o laserau gofod ar yr Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS). Nod yr arddangosiad yw profi dichonoldeb defnyddio technoleg laser i drawsyrru terabytes o ddata o deithiau gwyddor y gofod ac archwilio yn ôl i'r Ddaear. Hwn fydd ras gyfnewid cyfathrebu laser deugyfeiriadol gyntaf NASA o'r dechrau i'r diwedd, gan ganiatáu i'r asiantaeth ofod integreiddio cyfathrebiadau laser i'w rhwydweithiau cyfathrebu gofod presennol.

Mae'r arddangosiad technoleg yn cynnwys arfogi'r ISS â modiwl o'r enw ILLUMA-T (Modem Defnyddiwr Orbit Daear Isel Arddangosiad Cyfathrebiadau Laser Integredig a Therfynell Mwyhadur). Mae'r modiwl ILLUMA-T yn cynnwys telesgop a gimbal dwy-echel, sy'n ei alluogi i olrhain lloeren Arddangos Cyfnewid Cyfathrebiadau Laser (LCRD) mewn orbit geosyncronig. Mae'r modiwl optegol, tua maint microdon, yn rhan o uned sy'n debyg i oergell safonol.

Bydd yr arddangosiad yn cynnwys anfon data o'r ISS i'r lloeren LCRD ar gyfradd o 1.2 Gbps. Yna bydd y lloeren LCRD yn trosglwyddo'r data i orsafoedd daear optegol yng Nghaliffornia neu Hawaii. O'r fan honno, bydd y data'n cael ei drosglwyddo i Ganolfan Gweithrediadau Cenhadaeth LCRD yn New Mexico, ac yn olaf yn cael ei anfon ymlaen at dîm gweithrediadau daear ILLUMA-T yng Nghanolfan Hedfan Gofod Goddard NASA yn Maryland.

Bydd peirianwyr yn Goddard yn gwerthuso cywirdeb ac ansawdd y data a drosglwyddir trwy'r broses gyfnewid o un pen i'r llall. Gallai llwyddiant yr arddangosiad arwain at integreiddio ILLUMA-T i'r ISS, gan gynyddu'n sylweddol gynhwysedd trosglwyddo data'r labordy cylchdroi.

Mae'r cyfathrebiadau presennol gyda'r ISS yn dibynnu ar y rhwydwaith Lloeren Tracio a Chyfnewid Data (TDRS), sy'n defnyddio signalau radio ar gyfer trosglwyddo data. Fodd bynnag, gallai defnyddio laserau gofod gynnig cyfraddau trosglwyddo data uwch a gwell cyfathrebu ar gyfer teithiau gofod yn y dyfodol.

Cwestiynau Cyffredin

1. Beth yw pwrpas arddangosiad laser gofod NASA ar yr Orsaf Ofod Ryngwladol?

Nod NASA yw profi'r defnydd o dechnoleg laser ar gyfer trosglwyddo llawer iawn o ddata o deithiau gwyddor y gofod ac archwilio yn ôl i'r Ddaear.

2. Beth yw ILLUMA-T?

Ystyr ILLUMA-T yw Modem Defnyddiwr Orbit Daear Isel a Therfynell Mwyhadur ar gyfer Arddangosiad Cyfnewid Cyfnewid Cyfathrebiadau Laser Integredig. Mae'n fodiwl wedi'i osod ar yr Orsaf Ofod Ryngwladol ar gyfer arddangosiad laser gofod.

3. Sut fydd y broses trosglwyddo data yn gweithio?

Bydd y modiwl ILLUMA-T ar yr ISS yn trosglwyddo data i loeren Arddangos Cyfnewid Cyfathrebiadau Laser (LCRD). Yna bydd y lloeren LCRD yn trosglwyddo'r data i orsafoedd daear optegol, a fydd yn ei anfon i Ganolfan Gweithrediadau Cenhadaeth LCRD ac yn y pen draw i dîm gweithrediadau daear ILLUMA-T.

4. Beth yw arwyddocâd yr arddangosiad hwn?

Os bydd yn llwyddiannus, gallai integreiddio ILLUMA-T i'r ISS wella'n sylweddol faint o ddata y gellir ei drosglwyddo i'r orsaf ofod ac oddi yno, gan wella galluoedd cyfathrebu ar gyfer teithiau gofod yn y dyfodol.

5. Sut mae cyfathrebu laser yn cymharu â systemau cyfathrebu radio presennol?

Mae gan gyfathrebu laser y potensial i gynnig cyfraddau trosglwyddo data uwch a gwell cyfathrebu o gymharu â systemau radio. Gallai chwyldroi cyfathrebu gofod a galluogi trosglwyddo data cyflymach a mwy effeithlon o deithiau gofod.

(Ffynonellau: NASA, Space.com)