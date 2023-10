Cenhadaeth Gwas y Neidr NASA: Dadorchuddio Cyfrinachau Titan Lleuad Sadwrn

By

Mae NASA yn cychwyn ar daith ryfeddol i'r lleuad Sadwrn, Titan, ond ni fydd yn croesi wyneb y lleuad fel ei rhagflaenwyr. Yn lle hynny, mae cenhadaeth Gwas y Neidr ar fin chwyldroi fforio gyda drôn wedi'i bweru gan niwclear wedi'i gynllunio i esgyn trwy awyrgylch trwchus Titan, gan orchuddio llawer iawn o dir na allai crwydro traddodiadol byth freuddwydio amdano. Mae rownd ddiweddar o brofion twnnel gwynt yng Nghanolfan Ymchwil Langley yn Virginia wedi dod â ni gam yn nes at weld awyr Titan.

Yn yr ymdrech arloesol hon, cydnabu NASA yr angen i ddilysu gallu Dragonfly i lywio amgylchedd unigryw Titan. Cynhaliodd tîm o arbenigwyr brofion twnnel gwynt manwl iawn, gan wthio terfynau dyluniad a pherfformiad y drôn. Trwy efelychu amodau hedfan amrywiol a rhoi pwysau atmosfferig tebyg i Titan a dwysedd aer ar y drôn, llwyddodd NASA i asesu'r sefydlogrwydd aerodynamig a pherfformiad y rotor sy'n hanfodol ar gyfer llwyddiant Dragonfly.

Mae'r drôn cenhedlaeth nesaf hon yn rhyfeddod peirianneg. Bydd y fersiwn derfynol, y disgwylir ei lansio yn 2027, yn debyg o ran maint i gar bach, gan ei alluogi i gario cyfres o offerynnau o'r radd flaenaf i astudio nodweddion syfrdanol Titan. Mae Dragonfly yn etifeddu ei ddyluniad o'r “Earth Demonstrator Drone,” sydd, er ei fod yn hanner ei faint, yn cynnwys yr un ffurfwedd rotor deuol pentyrru sy'n cynnig gwell symudedd a sefydlogrwydd yn awyrgylch trwchus Titan.

Un o agweddau mwyaf cyfareddol Titan yw ei gronfeydd hylif helaeth, sy'n golygu mai hwn yw'r unig gorff nefol hysbys ar wahân i'r Ddaear i gadw nodweddion mor nodedig. Mae'r cronfeydd hyn, fodd bynnag, yn cynnwys hydrocarbonau hylif oherwydd tymereddau rhewllyd y lleuad. Nod NASA yw datrys dirgelion y llynnoedd hyn sy'n gyfoethog mewn cemeg prebiotig, gan ddatgloi dealltwriaeth ddyfnach o'r potensial ar gyfer bywyd y tu hwnt i'n planed. Mae gallu Gwas y Neidr i archwilio amgylchedd Titan trwy fynd i'r awyr yn cyflwyno ymagwedd effeithlon a digynsail at archwilio planedol.

Wrth i gynlluniau ar gyfer Gwas y Neidr fynd rhagddynt, mae NASA yn parhau i werthuso'r cerbydau lansio posibl ar gyfer y genhadaeth uchelgeisiol hon. Er nad oes penderfyniad pendant wedi'i wneud, gall llwyddiant roced Starship SpaceX ddylanwadu ar ddetholiad NASA. Er mwyn cyrraedd y system Saturnian, bydd Gwas y Neidr angen cyfrwng lansio eithriadol o bwerus. Gan dybio bod popeth yn mynd yn ôl y bwriad, bydd Gwas y Neidr yn cyffwrdd ag arwyneb Titan yn 2034, gan gychwyn ar ei daith gyffrous y disgwylir iddi bara tair i bedair blynedd.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Sut mae Dragonfly yn wahanol i deithiau blaenorol i Titan?

A: Mae Dragonfly yn ddrôn wedi'i bweru gan niwclear sy'n gallu hedfan trwy awyrgylch trwchus Titan, gan gynnig mwy o symudedd o'i gymharu â chrwydriaid olwyn.

C: Beth oedd pwrpas y profion twnnel gwynt yng Nghanolfan Ymchwil Langley?

A: Fe wnaeth y profion twnnel gwynt helpu NASA i asesu perfformiad aerodynamig Dragonfly o dan amodau hedfan amrywiol, gan efelychu awyrgylch Titan.

C: Pam mae Titan yn gyrchfan ddiddorol ar gyfer archwilio gwyddonol?

A: Titan yw'r unig gorff nefol hysbys, ar wahân i'r Ddaear, gyda chronfeydd hylif ar ei wyneb, gan roi cyfle i astudio cemeg prebiotig ac o bosibl datgelu cliwiau am darddiad bywyd.

C: Pryd mae disgwyl i Dragonfly gyrraedd Titan?

A: Os aiff popeth fel y cynlluniwyd, bydd Dragonfly yn glanio ar Titan yn 2034 ar ôl ei lansio yn 2027.

C: Sut mae disgwyl i Was y Neidr wella ein dealltwriaeth o amgylcheddau allfydol?

A: Bydd gallu Gwas y Neidr i hedfan yn caniatáu iddo archwilio nodweddion unigryw Titan yn fwy helaeth, gan ein galluogi i ddysgu mwy am amgylchedd y lleuad, cyfansoddiad, a'r potensial ar gyfer preswyliaeth.