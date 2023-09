NASA yn Efelychu Cipolwg ar Ein Galaeth mewn Tonnau Disgyrchol

Mae seryddwyr wedi defnyddio data efelychiedig i ddarparu delweddiad o'r awyr fel y byddai'n ymddangos mewn tonnau disgyrchiant, gan gynnig persbectif newydd ar ein galaeth. Crychdonnau cosmig mewn gofod-amser yw tonnau disgyrchiant a gynhyrchir gan wrthrychau sy'n cylchdroi, a bydd arsyllfeydd gofod y disgwylir eu lansio yn y degawd nesaf yn gwella ein dealltwriaeth o'r ffenomenau hyn yn fawr.

Mae arsyllfeydd ar y ddaear wedi canfod tua chant o ddigwyddiadau ers 2015, sy'n cynrychioli cyfuniadau o dyllau du màs serol, sêr niwtron, neu'r ddau. Mae'r signalau hyn yn ddigwyddiadau byrhoedlog, amledd uchel a all ddigwydd unrhyw le yn yr awyr ac sy'n tarddu o ffynonellau y tu hwnt i'n galaeth. Fodd bynnag, mae llawer o systemau deuaidd o fewn y Llwybr Llaethog sydd hefyd yn cynnwys gwrthrychau cryno fel corrach gwyn, sêr niwtron, a thyllau du mewn orbitau tynn.

Er mwyn arsylwi ar y deuaidd ultracompact hyn (UCBs), mae angen arsyllfa ofod oherwydd bod eu tonnau disgyrchiant ag amleddau rhy isel ar gyfer synwyryddion ar y ddaear. Disgwylir i'r Antena Gofod Interferometer Laser (LISA), cenhadaeth ar y cyd gan NASA a'r Asiantaeth Ofod Ewropeaidd (ESA), ganfod degau o filoedd o UCBs. Darganfod mwy o UCBs yw un o brif amcanion LISA.

Mae ymchwilwyr wedi datblygu techneg i gyfuno data efelychiadol o'r dosbarthiad disgwyliedig a'r signalau tonnau disgyrchol o UCBs i greu golygfa bob awyr o'n galaeth. Mae'r ddelwedd hon yn debyg i olygfa holl awyr mewn golau gweladwy, isgoch, neu belydr-X. Mae'r delweddu yn rhoi cipolwg ar y persbectif unigryw y mae tonnau disgyrchiant yn ei gynnig wrth arsylwi'r bydysawd. Y gobaith yw y bydd fersiynau o'r ddelwedd hon yn y dyfodol yn cael eu gwneud gan ddefnyddio data LISA go iawn.

Mae'r astudiaeth hon, a gyhoeddwyd yn The Astronomical Journal, yn arddangos potensial tonnau disgyrchiant fel arf newydd ar gyfer astudio'r cosmos. Trwy ymgorffori data o arsyllfeydd tonnau disgyrchiant yn y gofod fel LISA, gall seryddwyr gael mewnwelediad gwerthfawr i natur systemau deuaidd a deinameg gwrthrychau yn ein galaeth.

Ffynonellau:

– Y Cyfnodolyn Seryddol (2023). DOI: 10.3847/1538-3881/acd3f1

- Canolfan Hedfan Gofod Goddard NASA