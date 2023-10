Mae Juno Probe NASA yn Dod yn Nes at Leuad Iau Io, Yn Dal Delweddau Syfrdanol

By

Mae stiliwr Juno NASA, sydd ar hyn o bryd yn cylchdroi o amgylch Iau, wedi bod yn dod yn gynyddol agosach at leuad Jovian Io, y gwyddys mai hwn yw'r byd mwyaf gweithredol yn ein system solar yn folcanaidd. Ar ei 55fed taith o amgylch Iau, daeth Juno o fewn dim ond 7,270 milltir i wyneb Io, gan gipio rhai o'r delweddau cliriaf a dynnwyd erioed o'r lleuad.

Mae'r delweddau'n datgelu sblotiau tywyll yn dynodi llif lafa, llosgfynyddoedd yn codi o wyneb y lleuad, a phlu folcanig posib yn chwythu i'r gofod. Mae'r safbwyntiau hyn wedi'u prosesu gan broseswyr delweddau proffesiynol ac amatur, y mae rhai ohonynt yn gweithio i NASA neu raglenni ymchwil gofod cysylltiedig.

Dywedodd Scott Bolton, prif archwiliwr cenhadaeth Juno, y bydd y llong ofod yn dod hyd yn oed yn agosach at Io yn ystod ei docynnau nesaf ym mis Rhagfyr a mis Ionawr 2024. Bydd yr agosrwydd hwn yn caniatáu ar gyfer arsylwadau manylach a chasglu data.

Mae'r gweithgaredd folcanig dwys ar Io yn ganlyniad i'w ryngweithio disgyrchiant parhaus ag Iau a'i lleuadau cyfagos Europa a Ganymede. Mae Io yn profi ymestyn a gwasgu cyson, sy'n arwain at greu'r lafa a welir yn ffrwydro o'i llosgfynyddoedd niferus.

Er nad yw Io ei hun yn addas ar gyfer bywyd, mae gan wyddonwyr ddiddordeb arbennig mewn archwilio'r lleuad Europa gerllaw. Credir bod gan Europa fôr hallt o dan ei gragen rewllyd, gan ei wneud yn ymgeisydd posibl ar gyfer cynnal amgylcheddau heddiw sy'n addas ar gyfer bywyd y tu hwnt i'r Ddaear.

Yn 2024, mae NASA yn bwriadu lansio llong ofod Europa Clipper, a fydd yn cynnal rhagchwiliad manwl o leuad Jupiter Europa. Bydd yr archwiliwr yn ymchwilio i weld a allai Europa gadw amodau addas ar gyfer bywyd.

Ffynhonnell: NASA