Rhybudd Storm Solar: Potensial ar gyfer Digwyddiad Storm Solar Dwys

By

Fe wnaeth digwyddiad storm solar diweddar a ddigwyddodd ar Hydref 18 roi cipolwg i ni o'r auroras syfrdanol sydd i'w gweld pan fydd y Ddaear yn cael ei heffeithio gan alldaflu màs coronaidd (CME). Fodd bynnag, mae posibilrwydd bellach y gallai CME llawer mwy dwys fod yn anelu'n syth at y Ddaear, gan sbarduno digwyddiad storm solar pwerus naill ai heddiw neu yfory.

Daw'r wybodaeth hon o Arsyllfa Solar a Heliospheric NASA ac fe'i dadansoddwyd gan y ffisegydd tywydd gofod Dr Tamitha Skov. Rhannodd Skov ragolwg 5 diwrnod manwl ar gyfer stormydd solar yr wythnos hon, gan nodi'r potensial ar gyfer stormydd cefn wrth gefn.

Yn ôl Dr Skov, mae siawns o 65 y cant o storm solar fawr heddiw, gyda phosibilrwydd cryf o fân storm a all gynhyrchu auroras. Yfory, mae siawns o 50 y cant o storm solar difrifol, a allai gyrraedd dosbarth G2 ac o bosibl effeithio ar loerennau bach, rhwydweithiau symudol, ac electroneg sensitif ar y Ddaear.

Mae'n bwysig nodi bod y risg i lledredau canolig yn gymharol is, gyda siawns o 30 y cant o fân stormydd heddiw a siawns o 15 y cant yfory. Fodd bynnag, dylid cymryd rhagofalon o hyd i sicrhau diogelwch dyfeisiau electronig.

Mae Arsyllfa Solar a Heliosfferig NASA (SOHO) yn lloeren sy'n astudio'r haul a'i effeithiau ar gysawd yr haul. Gyda 12 offeryn gwyddonol, mae SOHO yn dal delweddau o gorona'r haul, yn mesur ei feysydd magnetig a'i gyflymder, ac yn arsylwi ar y corona gwan o'i gwmpas.

Wrth i ni barhau i fonitro'r stormydd solar hyn, mae'n hanfodol cael y wybodaeth ddiweddaraf am y rhagolygon diweddaraf a chymryd y rhagofalon angenrheidiol os ydych chi'n byw mewn ardal a allai gael ei heffeithio gan weithgaredd solar dwys.

Ffynonellau:

- Arsyllfa Solar a Heliospheric NASA (SOHO)

- Dr. Tamitha Skov, ffisegydd tywydd y gofod