Astudiaeth Newydd yn canfod y gall cŵn helpu i leihau lefelau straen mewn plant

Mae astudiaeth ddiweddar a gynhaliwyd gan ymchwilwyr yn Ysbyty Plant Philadelphia wedi canfod y gall bod yn berchen ar gi gael buddion sylweddol ar gyfer lleihau lefelau straen mewn plant. Canfu'r astudiaeth, a oedd yn cynnwys 643 o blant rhwng 7 a 12 oed, fod plant oedd â chi anwes yn profi lefelau straen is o gymharu â'r rhai nad oedd ganddynt gi.

Mesurodd yr ymchwilwyr lefelau straen gan ddefnyddio offeryn a ddefnyddir yn gyffredin o'r enw'r Raddfa Straen Ganfyddedig (PSS), sy'n asesu i ba raddau y mae unigolion yn gweld eu bywydau yn straen. Dangosodd y canlyniadau fod gan blant oedd yn berchen ar gi sgorau PSS sylweddol is, gan ddangos lefelau is o straen canfyddedig, o gymharu â phlant heb gi.

Mae arbenigwyr yn credu y gall presenoldeb ci roi ymdeimlad o gysur a chwmnïaeth i blant, gan arwain at ostyngiad mewn lefelau straen. Mae cŵn yn adnabyddus am eu gallu i ddarparu cymorth emosiynol, ac mae astudiaethau blaenorol wedi dangos y gall rhyngweithio ag anifeiliaid gynyddu lefelau ocsitosin, hormon sy'n gysylltiedig â theimladau o ymlacio a lles.

Ar ben hynny, gall bod yn berchen ar gi hefyd hyrwyddo gweithgaredd corfforol a rhyngweithio cymdeithasol, a allai gyfrannu ymhellach at leihau straen mewn plant. Mae gofalu am gi yn golygu teithiau cerdded rheolaidd ac amser chwarae, a all roi cyfle i blant gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol a threulio amser yn yr awyr agored. Yn ogystal, gall cŵn fod yn ddechreuwr sgwrs a helpu i hwyluso rhyngweithio cymdeithasol, sy'n bwysig ar gyfer lles cyffredinol.

Er bod angen ymchwil pellach i ddeall yn llawn y mecanweithiau y tu ôl i effeithiau lleihau straen cŵn ar blant, mae'r canfyddiadau hyn yn amlygu manteision posibl perchnogaeth anifeiliaid anwes wrth hybu iechyd meddwl a lles mewn unigolion ifanc. Os oes gennych blentyn sy'n profi lefelau uchel o straen, gall ystyried cael ci fod yn opsiwn gwerth chweil i'w archwilio.

