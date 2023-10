Mae Llong Ofod Orion NASA yn cael Profion Critigol Cyn Cenhadaeth Lleuad 2024

By

Mae cynllun uchelgeisiol NASA i anfon gofodwyr yn ôl i'r Lleuad yn 2024 yn magu momentwm wrth i'r asiantaeth ofod roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiad llong ofod Orion. Yn ganolbwynt i'r genhadaeth, mae Orion yn llong ofod fodiwlaidd sy'n cael ei hadeiladu gan gwmnïau amrywiol, pob un yn trin cydran wahanol.

Mae Airbus Defence and Space, mewn cydweithrediad ag Asiantaeth Ofod Ewrop (ESA), yn gyfrifol am adeiladu’r rhan o’r llong ofod sy’n rheoli trydan, gyriad, aer a dŵr. Ar y llaw arall, Lockheed Martin sy'n gyfrifol am ddatblygu'r modiwl addasydd a chriw a fydd yn darparu ar gyfer y pedwar gofodwr ar eu taith lleuad.

Gyda chwblhau'r gwasanaeth, mae llong ofod Orion bellach ar fin cael cyfres hanfodol o brofion i sicrhau ei bod yn barod ar gyfer y genhadaeth lleuad heriol. Yn ôl NASA, bydd y prawf cyntaf yn cynnwys pweru'r modiwl gwasanaeth a chriw gyda'i gilydd, gan nodi carreg filltir arwyddocaol i'r prosiect.

Yn dilyn y profion pŵer ymlaen, bydd y llong ofod yn destun prawf siambr uchder, sydd wedi'i gynllunio i efelychu gwactod y gofod. Nod y prawf hwn yw gwneud llong ofod Orion yn agored i amodau tebyg i'r rhai y bydd yn dod ar eu traws yn ystod ei thaith ofod ddwfn.

Ymhlith yr asesiadau hanfodol, bydd y prawf cylch thermol yn gwerthuso gallu'r llong ofod i wrthsefyll amrywiadau tymheredd eithafol, tra bydd y prawf acwstig maes uniongyrchol (DFAT) yn mesur ei gallu i wrthsefyll y dirgryniadau a brofwyd yn ystod y lansiad.

Mae'r cam hwn o brofi yn hanfodol i NASA a'i genhadaeth i ddychwelyd bodau dynol i'r Lleuad. Bydd cwblhau'r profion hyn yn llwyddiannus yn dilysu cynllun y llong ofod ac yn sicrhau ei bod yn barod i gychwyn ar ei thaith hanesyddol.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw llong ofod Orion?

Llong ofod Orion yw cerbyd criw cenhedlaeth nesaf NASA sydd wedi'i gynllunio i gludo bodau dynol i'r Lleuad a thu hwnt.

Pwy sy'n gyfrifol am adeiladu llong ofod Orion?

Mae cwmnïau gwahanol yn ymwneud ag adeiladu gwahanol gydrannau o long ofod Orion. Mae Airbus Defence and Space, mewn cydweithrediad ag Asiantaeth Ofod Ewrop, yn gyfrifol am y rhan sy'n darparu trydan, gyriad, aer a dŵr. Lockheed Martin sy'n gyfrifol am ddatblygu'r modiwl addasydd a chriw.

Beth yw'r profion sydd ar ddod ar gyfer llong ofod Orion?

Mae'r profion sydd ar ddod ar gyfer llong ofod Orion yn cynnwys pweru'r modiwl gwasanaeth a chriw cyfun a gosod y llong ofod i brofion siambr uchder, sy'n efelychu gwactod y gofod. Bydd y profion hyn yn asesu perfformiad y llong ofod o dan amodau eithafol ac yn sicrhau ei pharodrwydd ar gyfer cenhadaeth y lleuad.