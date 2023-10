'Symffoni Nefol': Telesgop Hubble NASA yn Datgelu Ffurfiant Seren Gyfareddol yn Acwila

By

Mae NASA wedi cael cipolwg syfrdanol ar symffoni nefol sy'n datblygu yn nyfnderoedd y bydysawd. Mae delwedd ddiweddar a dynnwyd gan y Hubble Telescope's Wide Field Camera 3 yn arddangos ffurfiant seren syfrdanol ynghyd â jet protostellar ffrydio yn y names Aquila, sydd wedi'i leoli tua 7,200 o flynyddoedd golau i ffwrdd o'r Ddaear.

Mae'r olygfa hudolus nid yn unig yn cyflwyno hyfrydwch esthetig ond hefyd yn cynnig mewnwelediad gwerthfawr i raddau'r ïoneiddiad yn y jetiau sy'n deillio o'r protostar. Mae ïoneiddiad yn digwydd pan fydd atomau a moleciwlau yn cael gwefr drydanol oherwydd yr egni dwys sy'n bresennol yn eu hamgylchedd, gan arwain at golli electronau.

Yn y theatr nefol hon, mae jetiau protostellar ar ganol y llwyfan, gan ryddhau pelydrau mater cyfun gan sêr ifanc a elwir yn protostars. “Galaethau sy'n Uno”: Mae Telesgop Hubble NASA yn Rhannu Delwedd Gyfareddol o Ddau Galaethau sy'n Uno Wedi'u Lleoli 350 Miliwn o Flynyddoedd Ysgafn O'r Ddaear. Gan arddangos gwrthdaro, mae'r mater yn cael ei ddiarddel i gyfeiriad cyfochrog, gan ffurfio siâp tebyg i golofn sy'n swyno arsylwyr a gwyddonwyr fel ei gilydd.

Mae'r ffotograff hynod hwn yn dyst i harddwch a mawredd y bydysawd. Trwy astudio ffurfiannau sêr o'r fath, gall seryddwyr ddatrys y prosesau cymhleth sy'n digwydd o fewn jetiau protostellar, gan daflu goleuni ar y mecanweithiau sy'n gyrru genedigaeth ac esblygiad sêr.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth yw jet protostellar?

A: Mae jet protostellar yn belydryn o fater wedi'i wrthdaro sy'n cael ei daflu allan o seren ifanc o'r enw protostar.

C: Beth mae ionization yn ei olygu?

A: Mae ionization yn cyfeirio at y broses lle mae atomau a moleciwlau yn cael gwefr drydanol oherwydd yr amgylchedd ynni uchel y maent ynddo, gan arwain at golli electronau.

C: Pa mor bell i ffwrdd yw ffurfiant y sêr yn Acwila?

A: Mae ffurfiant y sêr wedi'i leoli tua 7,200 o flynyddoedd golau i ffwrdd o'r Ddaear.