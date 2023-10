Telesgop Hubble NASA yn Datgelu Delwedd Syfrdanol o Galaethau Gwrthdaro Miliynau o Flynyddoedd Golau i Ffwrdd

By

Yn ddiweddar, mae NASA wedi rhyddhau delwedd syfrdanol a ddaliwyd gan y Telesgop Hubble, sy'n arddangos dwy alaethau sy'n uno sydd wedi'u lleoli tua 350 miliwn o flynyddoedd golau i ffwrdd o'r Ddaear. Mae'r ddelwedd, sy'n llawn lliwiau bywiog a harddwch cosmig, yn rhoi cipolwg i ni ar natur ddeinamig ac anhrefnus ein bydysawd helaeth.

Yn y ddelwedd gyfareddol hon, gallwn weld yr olygfa odidog o ddwy alaeth yn gwrthdaro â'i gilydd. Mae grymoedd disgyrchiant y ddawns nefol hon wedi achosi arddangosfa ysblennydd o nwy chwyrlïol, llwch a sêr di-ri. Wrth i’r galaethau wrthdaro, mae eu strwythurau’n cael eu gwyrdroi a’u trawsnewid, gan greu golygfa nefol sy’n wirioneddol syfrdanol.

Mae gallu Telesgop Hubble i ddal eiliadau o’r fath mewn manylder mor syfrdanol yn dyst i’w dechnoleg ryfeddol a’r gwyddonwyr a’r peirianwyr ymroddedig y tu ôl iddo. Mae'r ddelwedd hon yn ein hatgoffa o'r datblygiadau anhygoel mewn archwilio'r gofod a'n dealltwriaeth o'r cosmos.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth yw galaeth?

A: Mae galaeth yn gasgliad helaeth o sêr, planedau, nwy, llwch, a gwrthrychau nefol eraill sydd wedi'u rhwymo gan ddisgyrchiant. Maent yn dod mewn gwahanol siapiau a meintiau, yn amrywio o alaethau troellog fel y Llwybr Llaethog i alaethau afreolaidd ac eliptig.

C: Beth sy'n achosi i alaethau wrthdaro?

A: Gall galaethau wrthdaro pan fydd eu grymoedd disgyrchiant yn eu tynnu tuag at ei gilydd. Gall y gwrthdrawiadau hyn fod o ganlyniad i gyfarfyddiadau ar hap neu o ganlyniad i ehangu'r bydysawd.

C: Sut mae Telesgop Hubble yn dal delweddau?

A: Mae Telesgop Hubble yn dal delweddau gan ddefnyddio ei system optegol uwch, sy'n cynnwys camerâu cydraniad uchel ac offerynnau manwl gywir. Mae'n cylchdroi uwchben atmosffer y Ddaear, gan ganiatáu iddo ddal delweddau clir a manwl o wrthrychau nefol heb yr afluniad a achosir gan gynnwrf atmosfferig.

Ffynhonnell: NASA ( https://www.nasa.gov/ )