Dechrau Lansio Cenhadaeth Psyche NASA i Asteroid Cyfoethog-Metel

By

Mae NASA yn paratoi ar gyfer lansiad ei genhadaeth Psyche, sy'n anelu at archwilio asteroid cyfoethog metel o'r enw Psyche. Mae'r llong ofod wedi'i chysylltu â'r ffitiad atodiad llwyth tâl yng nghyfleuster Gweithrediadau Gofod Astrotech yn Florida a disgwylir iddo godi i ffwrdd ar roced SpaceX Falcon Heavy ar Hydref 12, 2023. Bydd llong ofod Psyche yn teithio am bron i chwe blynedd ac yn gorchuddio pellter o tua 2.2 biliwn o filltiroedd i gyrraedd yr asteroid, sydd wedi'i leoli rhwng Mars ac Iau.

Pwrpas cenhadaeth Psyche yw astudio'r asteroid a chael mewnwelediad i ffurfiant y Ddaear a phlanedau creigiog eraill. Dyma fydd y genhadaeth gyntaf i asteroid sy'n cynnwys metel yn bennaf, gan fod cenadaethau blaenorol wedi canolbwyntio ar asteroidau wedi'u gwneud o graig neu rew. Mae gwyddonwyr yn credu y gall Psyche gynnwys craidd planedesimal, sef bloc adeiladu planed greigiog. Trwy astudio'r asteroid, mae ymchwilwyr yn gobeithio deall cyfansoddiad craidd y Ddaear yn well.

Yn ogystal â'r genhadaeth gynradd, bydd llong ofod Psyche hefyd yn cynnal arddangosiad technoleg o'r enw Deep Space Optical Communications. Bydd yr arbrawf hwn yn profi'r defnydd o laserau i drawsyrru data ar gyfraddau uwch y tu hwnt i'r Lleuad. Bydd y llong ofod yn cynnal cyfathrebiadau optegol lled band uchel gyda'r Ddaear yn ystod dwy flynedd gyntaf ei thaith i Psyche.

Bydd NASA yn darparu darllediadau byw o'r gweithgareddau lansio ar lwyfannau amrywiol, gan gynnwys NASA TV, YouTube, X, Facebook, Twitch, ac ap NASA. Cyn y lansiad, bydd sesiwn friffio cenhadaeth a gwyddoniaeth ar Hydref 10, yn ogystal â chynhadledd newyddion rhag-lansio ar Hydref 11. Bydd y digwyddiadau hyn yn darparu mwy o wybodaeth am amcanion ac arwyddocâd gwyddonol cenhadaeth Psyche.

Yn gyffredinol, mae cenhadaeth Psyche yn gam sylweddol ymlaen yn ein harchwiliad o asteroidau a'n dealltwriaeth o ffurfio planedau creigiog. Trwy'r genhadaeth hon, mae gwyddonwyr yn gobeithio datgelu mewnwelediadau newydd i darddiad a chyfansoddiad craidd y Ddaear.

Ffynonellau:

- Datganiad i'r Wasg NASA - Hydref 5, 2023