Darganfyddiad Newydd Yn Awgrymu Cefnfor Dŵr Posibl ar Blaned Pell

Mae gwyddonwyr wedi gwneud darganfyddiad newydd cyffrous sy'n awgrymu bodolaeth cefnfor dŵr ar K2-18 b, allblaned enfawr sydd wedi'i lleoli lawer o flynyddoedd golau i ffwrdd o'r Ddaear. Er ei bod yn parhau i fod yn ansicr a all y cefnor hwn gynnal bywyd, mae'r canfyddiad wedi agor posibiliadau diddorol ar gyfer bydoedd cyfanheddol y tu hwnt i'n cysawd yr haul. Gwnaethpwyd y darganfyddiad gan seryddwyr ym Mhrifysgol Caergrawnt a ddadansoddodd ddata o Delesgop Gofod James Webb NASA. Fe wnaethon nhw ganfod presenoldeb methan a charbon deuocsid yn atmosffer y blaned, gan ddangos y tebygolrwydd o arwyneb wedi'i orchuddio â'r cefnfor o dan atmosffer llawn hydrogen. Arsylwodd yr ymchwilwyr hefyd signal gwannach a allai awgrymu presenoldeb sylffid dimethyl, moleciwl a gynhyrchir gan fywyd ar y Ddaear. Fodd bynnag, mae angen sylwadau pellach i gadarnhau'r canfyddiad hwn. Eglurodd y tîm y gallai maint a thymheredd mawr K2-18 b ei gwneud yn gyfan gwbl, gyda mantell bosibl o rew pwysedd uchel a chefnfor sy'n rhy boeth. Er gwaethaf y cafeatau hyn, mae'r darganfyddiad yn pwysleisio pwysigrwydd ystyried amgylcheddau cyfanheddol amrywiol wrth chwilio am fywyd allfydol.

Ffynonellau: Prifysgol Caergrawnt, NASA

Mae gwyddonwyr wedi gwneud darganfyddiad newydd sy'n awgrymu cefnfor dŵr posibl ar allblaned enfawr o'r enw K2-18 b, sydd wedi'i lleoli lawer o flynyddoedd golau i ffwrdd o'r Ddaear. Gwnaed y canfyddiad hwn ar ôl archwilio data o Delesgop Gofod James Webb NASA, a arsylwodd y blaned yn y names Leo. Canfu'r ymchwilwyr bresenoldeb methan a charbon deuocsid yn atmosffer K2-18 b, gan awgrymu bodolaeth arwyneb wedi'i orchuddio â'r cefnfor o dan atmosffer llawn hydrogen. Fodd bynnag, nid yw'r darganfyddiad yn gwarantu y bydd y blaned yn byw.

Canfu'r ymchwilwyr hefyd signal gwannach a allai o bosibl ddangos presenoldeb sylffid dimethyl, moleciwl sydd ond yn cael ei gynhyrchu gan fywyd ar y Ddaear. Fodd bynnag, nid yw'r canfyddiad hwn wedi'i gadarnhau eto, a bydd arsylwadau pellach yn cael eu cynnal gan ddefnyddio telesgop Webb. Mae maint mawr a thymheredd uchel y blaned yn ei gwneud yn annhebygol o fod yn gyfanheddol, gyda'r tu mewn o bosibl yn cynnwys mantell o iâ pwysedd uchel ac arwyneb cefnfor sy'n rhy boeth.

Er bod tystiolaeth flaenorol o anwedd dŵr wedi'i darganfod ar allblanedau eraill, mae'r darganfyddiad hwn yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i blanedau y tu hwnt i'n cysawd yr haul. Mae seryddwyr yn credu y gallai K2-18 b o bosibl fod yn allblaned “Hycean”, byd cefnfor a allai fod yn gartref i fywyd. Mae'r canfyddiadau hyn yn amlygu'r angen i ystyried amrywiaeth o amgylcheddau cyfanheddol wrth chwilio am fywyd allfydol.

