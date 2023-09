Mae Crwydro Dyfalbarhad NASA yn Cynhyrchu Ocsigen yn Llwyddiannus ar y blaned Mawrth

Mae crwydro dyfalbarhad NASA wedi cyflawni ei genhadaeth o greu ocsigen ar y blaned Mawrth gan ddefnyddio arbrawf o'r enw Arbrawf Defnyddio Adnoddau Mewn Safle Ocsigen Mars (MOXIE). Gallai’r arddangosiad llwyddiannus hwn baratoi’r ffordd i ofodwyr y dyfodol gael ffynhonnell gynaliadwy o aer anadlu a hyd yn oed gynhyrchu tanwydd roced ar gyfer taith yn ôl i’r Ddaear.

Un o'r heriau a wynebir gan ofodwyr ar y blaned Mawrth yw'r diffyg aer sy'n gallu anadlu. Yn wahanol i'r Ddaear, sydd â thua 21 y cant o ocsigen yn ei atmosffer, mae gan Mars lai nag un y cant o ocsigen ac mae'n cynnwys carbon deuocsid yn bennaf. Mae MOXIE, offeryn maint microdon ar fwrdd y crwydro Perseverance, yn defnyddio dyfais electrolyzer i echdynnu ocsigen o atmosffer y blaned trwy hollti gronynnau carbon deuocsid. Mae hyn yn arwain at gynhyrchu ocsigen pur a chynhyrchion gwastraff fel carbon monocsid.

Ers i’r crwydro lanio yn y Jezero Crater ar y blaned Mawrth yn 2021, mae MOXIE wedi bod yn cynnal arbrofion o bryd i’w gilydd, gyda’r rhediad terfynol wedi’i gwblhau fis diwethaf. Roedd yn gallu cynhyrchu ocsigen ar gyfradd o tua 12 gram yr awr, gan gronni cyfanswm o 122 gram yn gyffredinol. Roedd y swm hwn, sy'n cyfateb i'r hyn y mae ci bach yn ei anadlu mewn 10 awr, yn rhagori ar ddisgwyliadau cychwynnol y gwyddonwyr ac roedd ganddo burdeb o 98 y cant o leiaf.

Mae'r ocsigen a gynhyrchir gan MOXIE nid yn unig yn cynnig y potensial ar gyfer aer anadlu ond gallai hefyd fod yn gynhwysyn hanfodol wrth gynhyrchu tanwydd roced. Heb y tanwydd hwn, byddai gofodwyr yn sownd ar y blaned Mawrth neu'n dibynnu ar deithiau cyflenwi o'r Ddaear. Mae NASA yn amcangyfrif y bydd gofodwyr y dyfodol angen tua 25 i 30 tunnell o ocsigen i greu'r tanwydd angenrheidiol ar gyfer taith yn ôl.

Mae llwyddiant NASA gyda MOXIE yn dangos pa mor ymarferol yw echdynnu ocsigen o atmosffer y blaned Mawrth ac yn amlygu pwysigrwydd datblygu technolegau sy'n defnyddio adnoddau ar blanedau eraill. Mae sefydlu presenoldeb lleuad tymor hir, adeiladu economi lleuad, ac yn y pen draw lansio ymgyrch archwilio dynol i blaned Mawrth i gyd yn dibynnu ar ddatblygu a phrofi technolegau o'r fath.

Mae'r gamp hon gan y crwydryn Perseverance yn nodi carreg filltir arwyddocaol yn ymchwil dynoliaeth i archwilio'r gofod a gwladychu. Gyda'r potensial i gynhyrchu ocsigen a thanwydd roced ar y blaned Mawrth, mae'r freuddwyd o bresenoldeb dynol parhaol yng nghysawd yr haul yn nes at ddod yn realiti.

Ffynonellau:

- Mars Rover dyfalbarhad NASA (@NASAPersevere)

– Dirprwy Weinyddwr NASA Pam Melroy