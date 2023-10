Cenhadaeth Newydd yn Ymchwilio Genedigaeth Systemau Seren

By

Disgwylir i genhadaeth ofod newydd o'r enw INFUSE lansio ar Hydref 29, 2023, i astudio sut mae marwolaethau serol ffrwydrol yn cyfrannu at ffurfio systemau seren. Mae INFUSE, sy'n fyr ar gyfer Arbrawf Sbectrosgopig Uwchfioled Maes Integral, yn genhadaeth roced swnio a fydd yn cychwyn o Ystod Taflegrau White Sands yn New Mexico.

Targed ymchwiliad INFUSE yw'r Cygnus Loop, a elwir hefyd yn Nebula'r Veil, sydd wedi'i lleoli yn y cytser Cygnus. Gweddillion seren anferth a aeth yn uwchnofa tua 20,000 o flynyddoedd yn ôl yw'r Ddolen Cygnus. Rhyddhaodd y digwyddiad ffrwydrol hwn fyrstiad o olau mor ddwys fel y byddai wedi bod yn weladwy o'r Ddaear yn ystod y dydd, er ei fod wedi'i leoli 2,600 o flynyddoedd golau i ffwrdd.

Mae uwchnofâu, fel yr un a greodd y Cygnus Loop, yn chwarae rhan hanfodol wrth ffurfio galaethau. Mae'r digwyddiadau cosmig hyn yn gwasgaru metelau trwm sy'n cael eu creu o fewn sêr i'r cymylau llwch a nwy cyfagos. Mae'r metelau hyn yn gyfrifol am greu elfennau cemegol trymach na haearn, gan gynnwys y rhai sy'n cyfansoddi ein cyrff ein hunain. Dros amser, mae gweddillion uwchnofâu yn dod at ei gilydd yn raddol i ffurfio systemau seren, planedau a sêr newydd.

Nod cenhadaeth INFUSE yw arsylwi sut mae egni'r uwchnofa yn rhyngweithio â'r Llwybr Llaethog. Bydd yn canolbwyntio ar ddal golau a allyrrir wrth i'r don chwyth wrthdaro â phocedi o nwy oer o fewn yr alaeth. Trwy ddadansoddi'r data hwn, bydd gwyddonwyr yn dod i ddeall dosbarthiad a thymheredd gwahanol elfennau ar hyd y ffrynt sioc yn well.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw cenhadaeth INFUSE?

Mae cenhadaeth INFUSE (Arbrawf Sbectrosgopig Uwchfioled Maes Integredig) yn genhadaeth roced seinio sy'n anelu at astudio'r rhyngweithio rhwng digwyddiadau uwchnofa a ffurfiant systemau seren.

Pryd fydd cenhadaeth INFUSE yn lansio?

Disgwylir i genhadaeth INFUSE lansio ar Hydref 29, 2023.

Beth yw Dolen Cygnus?

Gweddillion ffrwydrad uwchnofa a ddigwyddodd tua 20,000 o flynyddoedd yn ôl yw Dolen Cygnus, a adnabyddir hefyd fel y Nebula Veil. Fe'i lleolir yng nghytser Cygnus.

Sut mae uwchnofâu yn cyfrannu at ffurfio systemau seren?

Mae uwchnofâu yn gwasgaru metelau trwm wedi'u ffugio o fewn sêr i'r cymylau llwch a nwy o'u cwmpas. Mae'r metelau hyn yn hanfodol ar gyfer creu elfennau cemegol trymach na haearn, sydd yn y pen draw yn cyfrannu at ffurfio systemau seren, planedau, a sêr.

Beth fydd INFUSE yn ei weld yn y Gygnus Loop?

Bydd INFUSE yn arsylwi sut mae egni'r uwchnofa yn rhyngweithio â'r Llwybr Llaethog trwy ddadansoddi'r golau a allyrrir wrth i'r don chwyth wrthdaro â phocedi o nwy oer o fewn yr alaeth.