Y Risg o Asteroidau Ger y Ddaear: Ymdrechion Amddiffyn Planedau NASA

Mae adran Amddiffyn Planedau NASA yn gyfrifol am fonitro a chanfod asteroidau a allai o bosibl daro'r Ddaear ac achosi dinistr eang. Er y gall y dasg ymddangos yn frawychus, mae datblygiadau diweddar mewn technoleg wedi'i gwneud hi'n bosibl olrhain ac adnabod y gwrthrychau hyn ger y Ddaear.

Mae'r ffeithlun diweddaraf a ryddhawyd gan NASA yn taflu goleuni ar y boblogaeth bresennol o asteroidau ger y Ddaear. Ym mis Awst 2023, mae tua 32,000 o asteroidau hysbys yn agos at ein planed. Mae canfod yr asteroidau hyn yn heriol, gan nad ydynt yn allyrru eu golau eu hunain. Yn lle hynny, mae telesgopau yn dibynnu ar olau'r haul yn adlewyrchu oddi ar eu harwynebau i'w gweld.

Mae'r ymdrech i ddod o hyd i'r asteroidau hyn a'u tracio wedi bod yn drawiadol, gyda dros 405 miliwn o arsylwadau wedi'u cyflwyno gan seryddwyr amatur a phroffesiynol i'r Minor Planet Centre, canolbwynt canolog strategaeth amddiffyn planedol NASA. Fodd bynnag, mae'r ffeithlun yn datgelu ffaith annifyr: allan o'r 32,000 asteroidau ger y Ddaear, mae mwy na 10,000 yn fwy na 140 metr mewn diamedr. Pe bai unrhyw un o'r rhain yn gwrthdaro â'r Ddaear, gallent o bosibl ddileu dinasoedd cyfan.

I roi maint y dinistr mewn persbectif, amcangyfrifwyd bod meteor Chelyabinsk a drawodd Rwsia yn 2013 yn 20 metr ar y mwyaf mewn diamedr. Byddai asteroid saith gwaith y maint hwnnw hyd yn oed yn fwy dinistriol, yn debygol o gyrraedd y ddaear ac achosi dinistr eang. Yn dibynnu ar leoliad ei effaith, gallai asteroid o'r fath hawlio miliynau o fywydau.

Er gwaethaf y diffyg asteroidau hysbys ar hyn o bryd ar gwrs gwrthdrawiad â'r Ddaear, yr ystadegyn mwyaf brawychus yn y ffeithlun yw bod arbenigwyr NASA yn credu ein bod ond wedi darganfod llai na hanner yr asteroidau ger y Ddaear o'r maint hwn. Amcangyfrifir bod mwy na 14,000 o asteroidau 140-metr o led eto i'w nodi, ynghyd â thua 50 asteroidau 1 cilomedr o led.

Mae'r gymuned amddiffyn planedol, sy'n cynnwys sefydliadau amrywiol, wedi ymrwymo i wella ein dealltwriaeth o'r bygythiadau posibl hyn. Mae'r ffeithlun yn ein hatgoffa o'r brys i barhau i chwilio am ac olrhain yr asteroidau hyn ger y Ddaear. Gall pob ymdrech, gan gynnwys lledaenu gwybodaeth trwy ffeithluniau, helpu i ysbrydoli unigolion i ymuno â'r helfa am y gwrthrychau nefol hyn a allai fod yn beryglus.

Ffynhonnell: Bydysawd Heddiw