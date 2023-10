Delwedd Newydd o Iau yn Datgelu Harddwch Cudd a Ffenomen Meddyliol

By

Yn ddiweddar, dadorchuddiodd Nasa ddelwedd gyfareddol o’r cawr nwy Jupiter, gan arddangos tebygrwydd diddorol i wyneb yn null Picasso. Mae'r llun, a dynnwyd gan long ofod Juno yn ystod ei 54fed taith hedfan agos o ranbarthau gogleddol pellaf Iau, wedi denu sylw aruthrol ar gyfrif Instagram NASA.

Mae'r ddelwedd yn dangos cymylau chwyrlïol y blaned, sy'n ffurfio'r hyn sy'n ymddangos yn ddau lygad, trwyn, a cheg, sy'n atgoffa rhywun o baentiad Picasso. Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi bod y nodweddion hyn yn ganlyniad i ffenomen feddyliol a elwir yn pareidolia - tuedd rhywun i ganfod patrymau cyfarwydd, megis wynebau, ar hap. Gwnaeth Nasa sylwadau doniol ar y tebygrwydd, gan nodi, “Iawn. Rwy'n ei hoffi. Picasso!"

Mae Jupiter, gyda'i faint aruthrol a'i ddeinameg atmosfferig, yn darparu cynfas ar gyfer chwarae golau a chysgodion, gan arwain at ddelweddaeth syfrdanol. Yn y ddelwedd arbennig hon, mae hanner wyneb Iau wedi'i orchuddio â thywyllwch, sy'n cynrychioli ochr y nos. Yn y cyfamser, ar yr ochr arall, mae'r chwyrliadau llachar o gymylau yng ngolau'r haul yn cynnig cyferbyniad trawiadol.

Cipiodd llong ofod Juno y ciplun syfrdanol hwn o bellter o 4,800 milltir uwchben cymylau Iau. Wrth iddo barhau â'i archwiliad, mae Juno yn rhoi mewnwelediad amhrisiadwy i wyddonwyr i gyfansoddiad, strwythur a deinameg atmosffer y blaned.

Mae ffenomen pareidolia wedi'i wreiddio'n ddwfn mewn pobl. Mae'n digwydd yn aml wrth edrych ar siapiau a symbyliadau haniaethol neu amwys, megis cymylau neu wrthrychau difywyd, gan arwain yr arsylwr i ganfod patrymau ac wynebau cyfarwydd. Yn flaenorol yn gysylltiedig â seicosis, mae pareidolia bellach yn cael ei gydnabod fel rhan arferol o'r profiad dynol.

Rhannwyd y ddelwedd hon gan NASA ar Hydref 25, i gyd-fynd â phen-blwydd yr arlunydd enwog, Picasso yn 142 oed. Mae'n ein hatgoffa o harddwch cyfareddol ein bydysawd a'r ffyrdd diddorol y mae ein meddyliau'n canfod y byd o'n cwmpas.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw pareidolia?

Mae Pareidolia yn ffenomen seicolegol lle mae unigolion yn canfod patrymau cyfarwydd, fel wynebau neu siapiau adnabyddadwy, mewn ysgogiadau ar hap neu amwys. Mae'n brofiad cyffredin ac yn aml yn digwydd wrth edrych ar wrthrychau fel cymylau, creigiau, neu hyd yn oed allfeydd trydanol.

Sut gwnaeth NASA ddal y ddelwedd o blaned Iau?

Cafodd y ddelwedd o blaned Iau, sy'n arddangos yr wyneb arddull Picasso, ei chipio gan y llong ofod Juno yn ystod ei 54fed taith agos o'r blaned. Roedd y llong ofod tua 4,800 milltir uwchben cymylau Iau, gan ganiatáu iddi ddal manylion syfrdanol y cawr nwy.

A yw pareidolia yn brofiad dynol arferol?

Ydy, mae pareidolia yn cael ei ystyried yn rhan arferol o'r profiad dynol. Er ei fod yn flaenorol yn gysylltiedig ag arwyddion o seicosis, mae ymchwil bellach yn awgrymu bod y duedd i ganfod patrymau cyfarwydd mewn ysgogiadau ar hap yn ddigwyddiad cyffredin mewn bywyd bob dydd.

Pwy oedd Picasso?

Roedd Pablo Picasso yn arlunydd Sbaeneg enwog sy'n cael ei ystyried yn eang fel un o'r ffigurau mwyaf dylanwadol yng nghelf yr 20fed ganrif. Mae'n adnabyddus am ei gyfraniadau i wahanol symudiadau celf, gan gynnwys Ciwbiaeth a Swrrealaeth. Mae gwaith Picasso yn parhau i gael ei ddathlu am ei arloesedd a'i weledigaeth artistig.

