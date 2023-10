Delwedd Newydd gan NASA Yn Dangos Eclipse Solar Mlwydd Dros Ogledd America

By

Mae delwedd ddiweddar a ryddhawyd gan NASA yn dangos y foment anhygoel pan welodd miliynau o Americanwyr eclips solar annular ar Hydref 14eg. Mae'r ddelwedd, a ddaliwyd gan ddelweddwr EPIC NASA ar fwrdd yr Arsyllfa Hinsawdd Deep Space, yn dangos y Ddaear wedi tywyllu wrth i'r lleuad basio o flaen yr haul.

Mae eclips solar annular yn digwydd pan fydd cysgod y lleuad yn croesi'r Ddaear, gan greu effaith “cylch o dân” i'r rhai sydd yn y lle iawn ar yr amser iawn. Roedd yr eclips arbennig hwn yn arwyddocaol oherwydd iddo groesi’r Unol Daleithiau, rhywbeth sydd heb ddigwydd ers 2012.

Cymerwyd y ddelwedd o bwynt tua 1.5 miliwn cilomedr o'r Ddaear, rhwng yr haul a'n planed. Mae'r persbectif hwn yn gwneud i'r lleuad ymddangos yn llai yn yr awyr nag ydyw mewn gwirionedd. Dechreuodd y llwybr eclipse yn Oregon a symud i'r de-ddwyrain, gyda gwelededd yn Oregon, Nevada, Utah, New Mexico, Texas, rhannau o California, Idaho, Colorado, ac Arizona.

Digwyddodd y cysgod eclipse llawn am 11:58 am Amser Golau Dydd Canolog a dim ond y rhai sy'n defnyddio sbectol gywir y gellid ei weld. Mae'n bwysig amddiffyn eich llygaid wrth edrych ar eclips solar er mwyn osgoi difrod.

Tra bod yr eclipse annular nesaf yn yr Unol Daleithiau wedi'i drefnu ar gyfer Mehefin 21, 2039, bydd eclips solar llwyr yn tywyllu'r awyr o Texas i Maine ar Ebrill 8, 2024. Cadwch lygad am y digwyddiadau nefol rhyfeddol hyn!

