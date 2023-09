A yw Cenhadaeth Solar Aditya-L1 India mewn Perygl?

Crynodeb: Yn ddiweddar, daeth Parker Solar Probe NASA ar draws un o'r stormydd solar mwyaf pwerus a gofnodwyd erioed. Mae hyn wedi codi pryderon am ddiogelwch cenhadaeth solar gyntaf India, Aditya-L1. Fodd bynnag, mae arbenigwyr yn credu ei bod yn annhebygol y bydd stormydd o'r fath yn effeithio ar Aditya-L1 oherwydd ei bellter o'r haul a'r mesurau amddiffynnol a gymerwyd yn ei ddyluniad.

Lansiodd asiantaeth ofod India, ISRO, genhadaeth solar Aditya-L1 yn llwyddiannus ar 2 Medi, 2023. Mae'r llong ofod ar y ffordd i'w chyrchfan olaf, y Lagrange 1 Point, lle bydd yn arsylwi'r haul. Roedd blogbost diweddar NASA yn tynnu sylw at gyfarfyddiad y Parker Solar Probe â Alldaflu Coronaidd Màs (CME) cryf, neu storm solar. Er bod hyn yn codi cwestiynau am y bygythiad posibl i Aditya-L1, mae arbenigwyr yn parhau i fod yn optimistaidd am ei ddiogelwch.

Roedd cyfarfyddiad y Parker Solar Probe â'r CME yn ddigwyddiad arwyddocaol i NASA, gan ddarparu data gwerthfawr i'r gymuned wyddonol. Fodd bynnag, mae'r pellter rhwng Aditya-L1 a'r haul, sef dim ond 1.5 miliwn cilomedr o'i gymharu â 6.9 miliwn cilomedr Parker Solar Probe, yn lleihau'r risg yn sylweddol. Yn ogystal, mae Aditya-L1 wedi'i adeiladu gan ddefnyddio aloion a deunyddiau arbennig i'w amddiffyn rhag peryglon amrywiol, gan gynnwys cymylau CME.

Mae CMEs yn ffrwydradau enfawr o atmosffer allanol yr haul a all amharu ar dywydd y gofod, gan effeithio ar loerennau, systemau cyfathrebu, technegau llywio, a hyd yn oed achosi toriadau grid pŵer ar y Ddaear. Mae'r CME diweddar dadleoli gronynnau llwch hyd at chwe miliwn cilomedr i ffwrdd o'r haul. Er gwaethaf y bygythiad posibl hwn, mae arbenigwyr yn credu y bydd dyluniad a phellter Aditya-L1 yn sicrhau ei fod yn goroesi.

I gloi, er bod y Parker Solar Probe yn wynebu storm solar bwerus, ni chredir bod cenhadaeth solar Aditya-L1 mewn perygl uniongyrchol. Gydag adeiladwaith datblygedig y llong ofod a'i phellter o'r haul, disgwylir iddo wrthsefyll unrhyw CMEs posibl a pharhau â'i genhadaeth i arsylwi'r haul.

