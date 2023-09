Gorwelion Newydd a Thelesgop Hubble yn Ymuno i Arsylwi Wranws ​​a Neifion

By

Mae llong ofod New Horizons, sy'n enwog am hedfan Plwton yn 2015, yn cychwyn ar genhadaeth newydd i arsylwi Wranws ​​a Neifion. Y ddwy blaned bell hyn yw'r rhai yr ymwelir â hwy leiaf yng nghysawd yr haul ac maent yn gyfle unigryw i wyddonwyr gasglu mwy o wybodaeth amdanynt. Er mwyn cynorthwyo yn yr ymdrech hon, mae NASA yn estyn allan at seryddwyr amatur i gyflwyno eu harsylwadau o Wranws ​​a Neifion.

Dim ond Voyager 2 sydd wedi ymweld yn fyr ag Wranws ​​a Neifion yn y gorffennol, gan wneud y wybodaeth sydd gennym am y planedau hyn yn gyfyngedig. Mae Gorwelion Newydd, fodd bynnag, yn darparu golygfa sy'n edrych yn ôl o'r planedau o'i safle yn y Kuiper Belt, lle mae Plwton yn byw. Bydd Telesgop Gofod Hubble yn arsylwi ochrau goleuedig y planedau, tra bydd New Horizons yn tynnu lluniau o'u hochrau tywyll, gyda'r Haul yn y pellter.

Mae arsylwadau amatur yn hollbwysig wrth beintio darlun cyflawn o'r planedau, gan eu bod yn gallu olrhain nodweddion megis nodweddion llachar yn atmosfferau Wranws ​​a Neifion. Gydag amser arsylwi cyfyngedig ar gyfer New Horizons a Hubble, gall data amatur barhau i wella ein dealltwriaeth o'r bydoedd pell hyn.

I gyfrannu, gall seryddwyr amatur bostio eu delweddau o Wranws ​​a Neifion ar-lein gan ddefnyddio'r hashnod #NHIceGiants ar X (Twitter gynt) neu Facebook. Fel arall, gellir cyflwyno delweddau ar-lein gyda gwybodaeth berthnasol megis y dyddiad, amser, a phas band hidlo a ddefnyddiwyd.

Mae Wranws ​​a Neifion i'w gweld ar hyn o bryd am y rhan fwyaf o'r nos, gydag Wranws ​​yn codi ac yn machlud yn hwyrach na Neifion. Gellir dod o hyd i Wranws ​​yn y cytser Aries rhwng Iau a'r Pleiades, tra bod Neifion yn Pisces de-orllewinol. Mae arsylwi ar y planedau pell hyn yn gofyn am amynedd a thelesgop o faint da, ond mae'r ymdrech yn werth chweil i ehangu ein gwybodaeth am fydoedd pellaf cysawd yr haul.

