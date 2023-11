Dadorchuddio Symffonïau'r Gofod: Gwrando Y Tu Hwnt i'r Tawelwch

By

Yn y gwagle helaeth o ofod, lle na all sain deithio'n naturiol oherwydd y pellteroedd aruthrol rhwng atomau, mae distawrwydd yn teyrnasu. Ac eto, o dan orchudd tawelwch, mae tapestri melodaidd rhyfeddol yn aros am ein darganfyddiad. Pe baem ond yn gallu ei ganfod, byddai'r cyrff o fewn Cysawd yr Haul yn atseinio gyda symffonïau swynol.

Er y gall absenoldeb sain ymddangos yn absoliwt, mae tonnau plasma yn cynnig porth i'r alawon cudd. Wrth i electronau gael eu dal mewn llinellau maes magnetig o amgylch gwrthrychau nefol fel planedau, maent yn rhoi genedigaeth i donnau plasma. Trwy drosi'r amleddau hyn yn sain glywadwy, rydyn ni'n cael mynediad i'w sgrechian a'u cri dirgel.

Mae pob endid yng Nghysawd yr Haul yn meddu ar ei set unigryw o harmonïau nefol. Mae'r Haul, fel enghraifft wych, yn allyrru corws ysgubol wrth i'w arwyneb crychdonni â chelloedd darfudiad anferth sy'n amharu ar dalaith Texas. Pe bai sain yn gallu ymledu trwy'r gofod, byddai rhuo byddarol yr Haul yn chwalu drymiau clust gyda 100 desibel syfrdanol.

Mae atyniad acwsteg y gofod yn dyddio'n ôl i 1932 pan recordiodd y seryddwr Karl Guthe Jansky synau o'r gofod am y tro cyntaf. Canfu telesgop radio cylchdro arloesol Jansky, a alwyd yn serchog yn Merry-Go-Round gan Jansky, hisian cefndir parhaus. Er mawr syndod i Jansky, nid sŵn yn unig oedd y hisian hwn ond y symffoni fawreddog yn deillio o galon ein galaeth Llwybr Llaethog.

Ers lansio Sputnik ym 1957, mae ein dealltwriaeth o acwsteg gofod wedi ehangu’n esbonyddol wrth i ni gronni data o stilwyr ac offerynnau. Mae'r cyfoeth hwn o wybodaeth yn cwmpasu nid yn unig ffurfiau anweledig o olau ond hefyd y tonnau plasma enigmatig sy'n gorchuddio'r planedau yng Nghysawd yr Haul.

Er nad yw tonnau radio yn sain eu hunain, maent yn cario data sain wedi'i amgodio y gellir ei ddadgodio a'i ail-drosi i sain wrth dderbyn. Fel y dangosir gan drosglwyddiad tonnau radio o'r Ddaear, mae cywirdeb y data a gesglir gan yr offerynnau hyn yn ddiymwad.

Gall tonnau plasma sy'n dawnsio o amgylch planedau gynhyrchu chwibanau a chirps cyfareddol, y cyfeirir ato'n aml fel corws. Mae corws Earth yn adleisio alawon adar neu forfilod, tra bod system gymhleth Sadwrn o leuadau a chylchoedd yn allyrru symffoni iasol tebyg i drac sain o ffilm ffuglen wyddonol o'r 1950au. Yn syndod, mae hyd yn oed lleuadau Iau yn meddu ar eu proffiliau sain unigryw, gan allyrru blips robotig a blîps sy'n atseinio trwy'r gofod.

Y tu hwnt i'n Cysawd yr Haul mae ehangder diderfyn yn aros i gael ei archwilio. Mae trawsnewid golau yn sain yn caniatáu i wyddonwyr ddatgelu arlliwiau cudd a chael dealltwriaeth ddofn o'r cosmos. Boed yn sibrwd arswydus y gwyntoedd ar y blaned Mawrth a ddaliwyd gan y lander InSight a’r crwydro Perseverance, neu adleisiau etheraidd twll du anferthol yn hymian o 250 miliwn o flynyddoedd golau i ffwrdd, mae’r datguddiadau symffonig hyn yn ein hatgoffa o’n lle bychan yn y bydysawd.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

C: A all sain deithio trwy'r gofod?

A: Na, mae sain angen cyfrwng i luosogi, ac mae gwactod y gofod yn brin o'r atomau sy'n angenrheidiol ar gyfer trosglwyddo tonnau sain.

C: Sut ydyn ni'n clywed synau o'r gofod felly?

A: Er na allwn glywed synau o'r gofod yn uniongyrchol, gallwn drosi mathau eraill o egni, megis tonnau plasma a thonnau radio, yn sain glywadwy.

C: A yw pob corff nefol yng Nghysawd yr Haul yn cynhyrchu sain?

A: Ydy, mae pob corff nefol, gan gynnwys yr Haul, planedau, a'u lleuadau, yn cynhyrchu ei set unigryw o synau.

C: Sut cafodd y synau cyntaf o'r gofod eu recordio?

A: Recordiodd y seryddwr Karl Guthe Jansky y synau cyntaf o'r gofod ym 1932 gan ddefnyddio telesgop radio cylchdro a ddyluniodd.

C: Pa adnoddau eraill sydd ar gael i archwilio acwsteg gofod?

A: Mae gwefan Gwyddoniaeth NASA a sianel YouTube Space Audio, sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwr o Brifysgol Iowa, yn cynnig casgliadau hynod ddiddorol o sonifications gofod.