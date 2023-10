NISAR i Chwyldroi Dealltwriaeth o Effaith Ecosystemau ar y Cylch Carbon a Newid Hinsawdd

By

Mae NASA a Sefydliad Ymchwil Gofod India (ISRO) yn cydweithio ar genhadaeth lloeren radar NISAR, sydd i'w lansio yn gynnar yn 2024. Nod y genhadaeth arloesol hon yw darparu mewnwelediadau gwerthfawr i effaith newidiadau yng nghoedwigoedd a gwlyptiroedd y Ddaear ar y cylch carbon byd-eang a newid hinsawdd.

Bydd systemau radar datblygedig NISAR yn sganio bron bob modfedd o dir ac arwynebau rhew y Ddaear, gan gasglu data ddwywaith bob 12 diwrnod. Bydd y swm enfawr hwn o ddata yn galluogi ymchwilwyr i ddeall yn well ddwy swyddogaeth hanfodol coedwigoedd a gwlyptiroedd: amsugno a rhyddhau carbon. Mae coedwigoedd yn storio carbon yn eu coed, tra bod gwlyptiroedd yn ei storio mewn haenau pridd organig. Gall tarfu ar yr ecosystemau hyn gyflymu'r broses o ryddhau carbon deuocsid a methan i'r atmosffer, gan waethygu'r newid yn yr hinsawdd.

Prif amcan NISAR yw olrhain newidiadau mewn gorchudd tir ar raddfa fyd-eang, gan alluogi ymchwilwyr i ddadansoddi'r effeithiau ar y gylchred garbon. Trwy ddeall sut mae carbon yn symud rhwng yr atmosffer, tir, cefnfor, a phethau byw, bydd gwyddonwyr yn ennill gwybodaeth hanfodol am ddeinameg gymhleth newid hinsawdd.

Bydd y dechnoleg radar arloesol ar fwrdd NISAR yn darparu arsylwadau cynhwysfawr a dibynadwy o dir a rhew y Ddaear, gan gynnig persbectif ehangach o sut mae'r ecosystemau hyn yn newid dros amser. Bydd hyn yn arbennig o werthfawr ar gyfer monitro datgoedwigo, sy'n cyfrif am gyfran sylweddol o allyriadau nwyon tŷ gwydr a achosir gan bobl. Bydd y data a gesglir gan radar band L NISAR yn treiddio trwy ganopïau coedwig, gan sboncio oddi ar foncyffion coed a'r ddaear oddi tano. Trwy ddadansoddi'r signalau a adlewyrchir, gall ymchwilwyr amcangyfrif dwysedd coedwigoedd gyda chywirdeb rhyfeddol.

Yn ogystal, bydd data NISAR yn taflu goleuni ar yr achosion y tu ôl i newidiadau mewn coedwigoedd a gwlyptiroedd, megis afiechyd, gweithgaredd dynol, neu dân. Bydd y wybodaeth hon yn gwella ymdrechion i frwydro yn erbyn datgoedwigo a diraddio coedwigoedd, wrth i wledydd ymdrechu i fabwysiadu arferion cynaliadwy i leihau allyriadau carbon.

Ar ben hynny, bydd technoleg radar y genhadaeth yn helpu i fonitro llifogydd gwlyptir, ffactor hollbwysig yn y gylchred garbon. Mae gwlyptiroedd, sy'n cwmpasu gwahanol fathau o ecosystemau, yn dal swm sylweddol o garbon yn y pridd. Pan fydd gwlyptiroedd yn gorlifo, mae bacteria yn dadelfennu deunydd organig, gan ryddhau methan i'r atmosffer. I'r gwrthwyneb, pan fydd gwlyptiroedd yn sychu, mae carbon agored yn adweithio ag ocsigen, gan gynhyrchu carbon deuocsid. Mae deall y prosesau hyn yn hanfodol ar gyfer rheoli amgylcheddau gwlyptir a lliniaru allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Mae lansiad NISAR yn 2024 yn rhagflaenu cyfnod newydd yn astudio'r rhyngweithiadau rhwng ecosystemau a'r cylch carbon byd-eang. Trwy ei alluoedd monitro cynhwysfawr, bydd y genhadaeth hon yn darparu gwybodaeth werthfawr ar gyfer mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a meithrin arferion amgylcheddol cynaliadwy.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

C: Beth yw NISAR?



A: Mae NISAR yn sefyll am genhadaeth lloeren NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (SAR). Mae'n genhadaeth ar y cyd rhwng NASA a Sefydliad Ymchwil Gofod India sy'n anelu at astudio newidiadau yn ecosystemau'r Ddaear a'u heffaith ar y cylch carbon byd-eang a newid yn yr hinsawdd.

C: Sut bydd NISAR yn casglu data?



A: Bydd NISAR yn defnyddio systemau radar soffistigedig i sganio bron pob un o arwynebau tir ac iâ y Ddaear. Bydd yn casglu data ddwywaith bob 12 diwrnod, gan ddarparu sylw manwl a chynhwysfawr o'r ecosystemau hyn.

C: Beth fydd NISAR yn helpu ymchwilwyr i'w ddeall?



A: Bydd NISAR yn helpu ymchwilwyr i ddeall sut mae coedwigoedd a gwlyptiroedd yn dal ac yn rhyddhau carbon, dwy swyddogaeth hanfodol sy'n gysylltiedig â'r gylchred garbon. Mae'r ddealltwriaeth hon yn hanfodol ar gyfer deall effaith yr ecosystemau hyn ar newid hinsawdd.

C: Sut bydd NISAR yn monitro datgoedwigo?



A: Bydd technoleg radar NISAR yn treiddio trwy ganopïau coedwig, gan alluogi ymchwilwyr i amcangyfrif dwysedd coedwigoedd ac olrhain newidiadau mewn gorchudd tir. Bydd hyn yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i batrymau datgoedwigo a'u heffaith ar y gylchred garbon.

C: Pa rôl fydd NISAR yn ei chwarae wrth astudio gwlyptiroedd?



A: Bydd NISAR yn monitro llifogydd gwlyptir, sy'n dylanwadu ar y gylchred garbon. Drwy ddeall y prosesau y mae gwlyptiroedd yn rhyddhau methan a charbon deuocsid drwyddynt, gall ymchwilwyr reoli'r ecosystemau hyn yn well a lliniaru allyriadau nwyon tŷ gwydr.

C: Sut bydd NISAR o fudd i ymdrechion i frwydro yn erbyn newid hinsawdd?



A: Bydd data NISAR yn gwella ein dealltwriaeth o'r rhyngweithiadau cymhleth rhwng ecosystemau, y gylchred garbon, a newid hinsawdd. Bydd y wybodaeth hon yn llywio arferion amgylcheddol cynaliadwy ac yn helpu i leihau allyriadau carbon.