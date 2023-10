Golygfa syfrdanol o'r Eclipse Solar Annular o'r Gofod

Mae NASA wedi rhyddhau delwedd ysblennydd o'r eclips solar annular a ddigwyddodd ar Hydref 14, 2023. Cipiwyd y ddelwedd gan Camera Delweddu Polychromatig y Ddaear (EPIC) ar fwrdd yr Arsyllfa Hinsawdd Gofod Ddwfn (DSCOVR), sydd wedi'i lleoli tua 1.5 miliwn o filltiroedd i ffwrdd o'r Ddaear. Mae'r ddelwedd yn dangos cysgod y Lleuad yn mynd dros Ogledd America yn ystod yr eclips.

Mae eclips solar annular yn digwydd pan fydd y Lleuad, ar ei bellter pellaf oddi wrth y Ddaear neu'n agos ato, yn ymddangos yn llai yn yr awyr ac nid yw'n gorchuddio disg yr haul yn llwyr. Mae hyn yn creu effaith “cylch o dân”, gydag ymylon yr haul i'w gweld fel cylch cochlyd disglair.

Mae'r camera EPIC, un o dri offeryn ar fwrdd DSCOVR, yn dal delweddau disg llawn rheolaidd o'r Ddaear. Tynnwyd y ciplun a ryddhawyd gan NASA am 11:58 AM amser canolog ar Hydref 14, yn ystod anterth yr eclips dros ganol Texas. Mae anferthedd y cysgod yn dangos bod yr haul yn dal i gael ei guddio'n rhannol ar draws ystod ehangach o'r cyfandir.

Mae DSCOVR wedi'i leoli ym mhwynt Lagrange Daear-Haul L1, sy'n rhanbarth o gydbwysedd disgyrchiant rhwng y Ddaear a'r haul. Mae'r lleoliad strategol hwn yn galluogi DSCOVR i ddarparu data hanfodol ar gyfer monitro tywydd y ddaear a'r gofod, gan gynnwys canfod stormydd solar yn gynnar cyn iddynt gyrraedd y Ddaear. Mae Telesgop Gofod James Webb hefyd wedi'i leoli ym mhwynt Lagrange, ond ar yr ochr arall yn L2.

Er y disgwylir i'r eclips solar annular nesaf ddigwydd ar 21 Mehefin, 2039, disgwylir i eclips cyfan ddigwydd yn llawer cynt, ar Ebrill 8, 2024. Bydd y digwyddiad hwn yn tywyllu awyr o Texas i Maine yn yr Unol Daleithiau.

Ffynonellau:

- NASA

– Arsyllfa Hinsawdd Man dwfn (DSCOVR)

- Camera Delweddu Polychromatig y Ddaear (EPIC)