Sampl Asteroid Yn Cynnwys Llwch Du a Malurion, Darganfyddiadau NASA

Mae gwyddonwyr NASA wedi dod o hyd i lwch a malurion du ar ddec afioneg y canister sy'n dal y sampl asteroid gofod dwfn cyntaf a gasglwyd yn hanes yr Unol Daleithiau. Gwnaethpwyd y darganfyddiad ar ôl tynnu'r caead alwminiwm o ganister cenhadaeth OSIRIS-REx. Credir bod y llwch yn rhan o'r sampl a bydd yn cael ei ddadansoddi'n gyflym.

Casglodd cenhadaeth OSIRIS-REx, a lansiwyd ym mis Medi 2016, samplau o'r asteroid Bennu llawn carbon gan ddefnyddio gwactod ffon hir. Fodd bynnag, collwyd rhywfaint o gynnwys y sampl oherwydd bod drws wedi'i jamio ar ôl ei gasglu. Mae’r llong ofod bellach wedi dechrau ar ei thaith yn ôl i’r Ddaear ar ôl arsylwi a chasglu samplau dros gyfnod o saith mlynedd.

Ystyrir Bennu fel yr asteroid mwyaf “a allai fod yn beryglus” yng nghysawd yr haul, gyda llai na 0.05% o siawns o effeithio ar y Ddaear ar ddiwedd y 2100au. Mae rhai gwyddonwyr yn credu y gallai asteroidau fel Bennu fod wedi chwarae rhan mewn gwneud y Ddaear yn gyfanheddol trwy gyflenwi elfennau hanfodol fel dŵr, moleciwlau atmosfferig, a deunyddiau organig sy'n angenrheidiol ar gyfer tarddiad bywyd.

Yn ddiweddar, dosbarthwyd y sampl, sy'n cynnwys cwpanaid o rwbel, i Ganolfan Ofod Johnson NASA yn Houston. Bydd arbenigwyr curadu yn dadosod y Mecanwaith Caffael Sampl Cyffwrdd a Mynd (TAGSAM) i gael mynediad at y sampl y tu mewn. Bydd labordy newydd a ddyluniwyd yn benodol ar gyfer cenhadaeth OSIRIS-REx yn cael ei ddefnyddio at y diben hwn.

Er mwyn cadw cyfanrwydd y sampl, bydd y TAGSAM yn cael ei roi mewn cynhwysydd trosglwyddo wedi'i selio i gynnal amgylchedd nitrogen am hyd at ddwy awr. Yna bydd yn cael ei drosglwyddo i “flwch menig,” gan ganiatáu i wyddonwyr a pheirianwyr weithio gyda'r sampl heb ei halogi.

Bydd datgeliad y sampl yn cael ei ffrydio'n fyw ar wefan NASA ar Hydref 11 am 11 am ET.

