Cenhadaeth Clipiwr Europa NASA i Archwilio Lleuad Enigmatig Iau

Mae NASA wedi ymgymryd â thaith arloesol i archwilio lleuad rhewllyd Iau, Europa. Nod cenhadaeth Europa Clipper yw asesu cyfanrwydd y lleuad trwy lywio'r amgylchedd ymbelydredd eithafol o amgylch Iau. Er mwyn amddiffyn yr offer electronig sensitif ar fwrdd y llong ofod, mae peirianwyr yn NASA wedi datblygu datrysiad arloesol.

Yn hytrach na gwarchod pob cydran yn unigol, a fyddai'n cynyddu pwysau a chost y llong ofod, mae NASA wedi adeiladu claddgell alwminiwm bron i un centimetr o drwch. Mae'r gladdgell hon yn gweithredu fel tarian amddiffynnol, gan leihau'r lefelau ymbelydredd i derfynau derbyniol ar gyfer yr electroneg. Mae cau'r gladdgell yn llwyddiannus yn garreg filltir arwyddocaol i ddatblygiad y genhadaeth.

“Mae cau'r gladdgell yn dynodi bod gennym yr holl gydrannau angenrheidiol yn eu lle yn ddiogel. Rydyn ni nawr yn barod i symud ymlaen,” dywed Kendra Short, Dirprwy Reolwr System Hedfan Europa Clipper yn Labordy Jet Propulsion (JPL) NASA yn Ne California.

Mae Iau, gyda'i faes magnetig 20,000 gwaith yn gryfach na'r Ddaear, yn gartref i graidd sy'n troelli'n gyflym ac sy'n cynhyrchu gwregysau ymbelydredd pwerus. Mae'r gwregysau hyn, hyd yn oed yn gryfach na gwregys ymbelydredd Van Allen y Ddaear, yn dal gronynnau egni uchel. Mae'n rhaid i'r llong ofod Europa Clipper wrthsefyll peledu cyson o'r gronynnau hyn, sydd â'r potensial i amharu ar yr offer trydanol ar y llong.

Yn hytrach na mynd i mewn i orbit parcio o amgylch Europa, bydd y llong ofod yn cylchdroi Iau ei hun. Trwy symud i ffwrdd o'r cawr nwy a'i wregysau ymbelydredd, gall y llong ofod fynd at Europa yn ddiogel am gyfres o deithiau hedfan trwy gydol y daith. Mae'r dull strategol hwn yn galluogi gwyddonwyr i astudio wyneb enigmatig y lleuad yn agos a chasglu data hanfodol.

Mae lansiad taith Europa Clipper wedi'i drefnu ar gyfer mis Tachwedd 2024. Wrth i NASA arloesi gyda dulliau newydd o archwilio cyrff nefol, mae'r genhadaeth ryfeddol hon yn addo datgloi cyfrinachau Europa a darparu mewnwelediad pellach i'r potensial ar gyfer bywyd allfydol o fewn ein cysawd yr haul.

Cwestiynau Cyffredin

1. Pam y creodd NASA gladdgell ar gyfer taith Europa Clipper?

Adeiladodd NASA gladdgell i warchod yr offer electronig sensitif ar fwrdd llong ofod Europa Clipper rhag yr amgylchedd ymbelydredd eithafol o amgylch Iau. Mae'r gladdgell yn lleihau'r lefelau ymbelydredd i derfynau derbyniol, gan ddiogelu'r electroneg.

2. Sut mae maes magnetig Jupiter yn effeithio ar genhadaeth Europa Clipper?

Mae maes magnetig Jupiter, sydd 20,000 gwaith yn gryfach na maes y Ddaear, yn cynhyrchu gwregysau ymbelydredd pwerus. Rhaid i'r llong ofod wrthsefyll peledu cyson gan ronynnau ynni uchel sydd wedi'u dal yn y gwregysau hyn, a all ymyrryd ag offer trydanol.

3. Pam mae llong ofod Europa Clipper yn troi o amgylch Iau yn lle mynd i mewn i orbit parcio o amgylch Europa?

Yn lle mynd i mewn i orbit parcio o amgylch Europa, mae'r llong ofod yn troi o amgylch y blaned Iau ei hun. Trwy symud i ffwrdd o blaned Iau a'i gwregysau ymbelydredd, gall y llong ofod fynd at Europa yn ddiogel i'w hastudio'n agosach yn ystod cyfres o deithiau hedfan yn ystod y daith.

4. Pryd y bwriedir lansio taith Europa Clipper?

Mae cenhadaeth Europa Clipper wedi'i threfnu ar hyn o bryd i'w lansio ym mis Tachwedd 2024.