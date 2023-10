NASA yn Gohirio Spacewalk Yn dilyn Gollyngiad Oerydd ar yr Orsaf Ofod Ryngwladol

By

Mae swyddogion NASA wedi penderfynu gohirio un o'r teithiau gofod a drefnwyd mewn ymateb i ollyngiad oerydd diweddar ar segment Rwsia o'r Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS). Wedi'i gynllunio'n wreiddiol ar gyfer dydd Iau, Hydref 19, bydd y daith ofod bellach yn cael ei chynnal yn ddiweddarach yn 2023 wrth i NASA ac asiantaeth ofod ffederal Rwsia, Roscosmos, barhau i ymchwilio i achos y gollyngiad.

Yr oerydd a ddefnyddir ar yr ISS yw amonia, sy'n gofyn am weithdrefnau dadheintio ychwanegol os yw gofodwyr mewn siwtiau gofod yn agos. Digwyddodd y gollyngiad ym modiwl gwyddoniaeth Nauka Rwsia ar Hydref 9 ond daeth i ben ar yr un diwrnod. Dyma'r trydydd tro yn y flwyddyn ddiwethaf i offer ISS Rwsia brofi gollyngiad amonia.

Mae Roscosmos yn cynllunio ei daith ofod ei hun ar Hydref 25 i archwilio'n fanwl reiddiadur 13-mlwydd-oed wedi'i adleoli ar fodiwl Rassvet, sy'n ymddangos fel ffynhonnell y gollyngiad diweddaraf. Er nad yw'r oerydd yn wenwynig nac yn beryglus i'r criw, mae arbenigwyr yn gweithio i atal unrhyw olion bach o'r sylwedd rhag mynd i mewn i systemau mewnol ac achosi diraddio offer dros amser.

Nod llwybr gofod gohiriedig NASA yw cyflawni mân dasgau cynnal a chadw. Bydd y gofodwyr Loral O'Hara o NASA ac Andreas Mogensen o'r Asiantaeth Ofod Ewropeaidd yn casglu samplau o'r tu allan i'r ISS i chwilio am ficro-organebau a disodli camera manylder uwch, ymhlith dyletswyddau eraill. Bydd union ddyddiad y gwaith hwn yn cael ei bennu yn ddiweddarach.

Yn ffodus, mae'r ail lwybr gofod a drefnwyd gan NASA, llwybr gofod i ferched yn unig ar Hydref 30, yn dal i fod i fynd yn ei flaen fel y trefnwyd. Bydd y gofodwr NASA Jasmin Moghbeli yn ymuno ag O'Hara i dynnu blwch electroneg diffygiol ac ailosod beryn sydd ei angen ar gyfer un o araeau solar yr orsaf.

Yn ôl Rwsia, cafodd y ddau ollyngiad amonia blaenorol ar yr ISS eu hachosi gan streiciau micrometeoroid. Ym mis Rhagfyr 2022, roedd y gollyngiad cyntaf mor ddifrifol nes bod yn rhaid i griw llong ofod Soyuz gael ei newid i Soyuz yn ei le. Cymerodd sawl llong ofod i ddatrys y mater, gan arwain at y gofodwyr yn aros ar yr ISS am flwyddyn yn lle'r chwe mis a fwriadwyd. Ym mis Chwefror 2023, profodd llong ofod Cynnydd Rwsiaidd ar gyfer cargo hefyd ei gollyngiad amonia ei hun.

