Gwas y Neidr NASA: Paratoi'r Ffordd ar gyfer Archwilio Titan

Mae cenhadaeth arloesol ar y gweill yn NASA wrth i wyddonwyr baratoi i archwilio Titan, lleuad fwyaf Sadwrn. Mae Titan, sy'n adnabyddus am ei awyrgylch trwchus a'i ddisgyrchiant isel, wedi bod yn darged ers tro i NASA wrth chwilio am fydoedd cyfanheddol ac arwyddion o fywyd allfydol. I gyflawni'r gamp feiddgar hon, mae NASA yn adeiladu glaniwr niwclear o'r enw Dragonfly, a fydd yn daith gyntaf yr asiantaeth i wyneb byd cefnforol.

Nid glaniwr cyffredin mo Dragonfly, a ddatblygwyd ac a weithredir gan Labordy Ffiseg Gymhwysol Johns Hopkins (APL) yn Maryland. Yn debyg i ddrôn maint car, bydd yn esgyn trwy awyrgylch cyfoethog nitrogen Titan gan ddefnyddio pedwar pâr o rotorau wedi'u pentyrru, wedi'u cynllunio i dorri trwy aer trwchus y lleuad. Gyda chamerâu, synwyryddion ac offer samplu datblygedig, nod Gwas y Neidr yw archwilio ardaloedd o Titan yr amheuir eu bod yn cynnwys deunyddiau organig, o bosibl mewn cysylltiad â chefnfor o ddŵr dan yr wyneb o dan yr wyneb rhewllyd.

Mae profion helaeth wedi'u cynnal ar systemau hedfan Dragonfly yng Nghanolfan Ymchwil Langley NASA yn Virginia dros y tair blynedd diwethaf. Roedd y profion yn efelychu amrywiaeth o amodau hedfan a senarios i werthuso perfformiad aerodynamig y cerbyd, cyflymderau rotor, a gwydnwch ar wahanol gyflymder gwynt ac onglau hedfan. Mae cwblhau dros 700 o rediadau yn llwyddiannus a mwy na 4,000 o bwyntiau data unigol wedi cynyddu hyder ymchwilwyr yn y modelau efelychu a gynlluniwyd i ailadrodd yr amodau heriol ar Titan.

Mae Rick Heisler, arweinydd prawf twnnel gwynt Dragonfly yn APL, yn esbonio bod pob cam profi wedi caniatáu i'r tîm fireinio eu modelau technegol a gwella rhagfynegiadau perfformiad rotor ar gyfer awyrgylch anhygoel Titan. Mae'r data a gaffaelwyd wedi bod yn allweddol wrth ddilysu aerodynameg y lander, perfformiad aero-strwythurol, a bywyd blinder y rotor yn yr amgylchedd cryogenig llym.

Mae Dragonfly i fod i gael ei lansio yn 2027 a disgwylir iddo gyrraedd Titan erbyn 2034, gan nodi carreg filltir arwyddocaol mewn archwilio’r gofod. Fel y dywed Ken Hibbard, peiriannydd systemau cenhadaeth Dragonfly yn APL, “Gyda Dragonfly, rydym yn troi ffuglen wyddonol yn ffaith archwilio.” Mae’r genhadaeth yn cyflwyno cyfle gwefreiddiol i ddatrys dirgelion Titan, ac mae pob cam a gymerir yn dod â ni’n nes at anfon y rotorcraft chwyldroadol hon ar draws awyr ac arwyneb lleuad fwyaf Sadwrn.

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (COA)

Beth yw Gwas y Neidr?

Mae Dragonfly yn laniwr niwclear a ddatblygwyd gan Labordy Ffiseg Gymhwysol Johns Hopkins (APL) NASA at ddiben archwilio Titan, lleuad fwyaf Sadwrn. Fe'i cynlluniwyd i fod yn genhadaeth gyntaf yr asiantaeth i wyneb byd cefnforol.

Beth yw nodweddion allweddol Gwas y Neidr?

Mae Dragonfly wedi'i gyfarparu â chamerâu, synwyryddion, ac offer samplu i archwilio ardaloedd o Titan y credir eu bod yn cynnwys deunyddiau organig a allai ddod i gysylltiad â chefnfor dŵr o dan yr wyneb o dan yr wyneb rhewllyd. Mae'n defnyddio pedwar pâr o rotorau pentyrru i lywio awyrgylch trwchus Titan, llawn nitrogen.

Pa brofion y mae Gwas y Neidr wedi'u cael?

Mae systemau hedfan Dragonfly wedi cael profion helaeth yng Nghanolfan Ymchwil Langley NASA yn Virginia. Roedd y profion hyn yn efelychu amodau hedfan amrywiol, cyflymder gwynt, cyflymder rotor, ac onglau hedfan i asesu perfformiad aerodynamig y lander. Mae'r data a gasglwyd o'r profion hyn wedi helpu i ddilysu modelau efelychu'r lander a chynyddu hyder yn ei berfformiad o dan amodau Titan.

Pryd mae Dragonfly i fod i lansio?

Ar hyn o bryd mae Dragonfly i fod i lansio yn 2027 a disgwylir iddo gyrraedd Titan, lleuad fwyaf Sadwrn, erbyn 2034.