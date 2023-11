Erthygl Newydd: Gofodwyr yn Paratoi ar gyfer Cynnal a Chadw Spacewalk ar yr Orsaf Ofod Ryngwladol

Mae paratoadau terfynol ar y gweill ar gyfer llwybr gofod cynnal a chadw ar yr Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS) wrth i griw Expedition 70 baratoi ar gyfer y dasg. Ddydd Mercher, bydd gofodwyr NASA Jasmin Moghbeli a Loral O'Hara yn cychwyn ar daith ofod bron i saith awr i dynnu offer cyfathrebu radio a chyfnewid caledwedd sy'n caniatáu i araeau solar yr ISS olrhain yr Haul.

Mae'r llwybr gofod, sydd i fod i ddechrau am 8:05 am EDT, yn nodi'r tro cyntaf i'r ddau ofodwr fentro y tu allan i'r orsaf ofod. Mae rheolwyr cenhadaeth wedi rhoi sêl bendith i NASA TV ddarparu darllediadau byw o'r digwyddiad gan ddechrau am 6:30 am EDT ar ap a gwefan yr asiantaeth.

Ymunodd y Comander Andreas Mogensen o'r Asiantaeth Ofod Ewropeaidd a Satoshi Furukawa o JAXA (Asiantaeth Archwilio Awyrofod Japan) â Moghbeli ac O'Hara ar gyfer y paratoadau llwybr gofod undydd. Cafodd y tîm arholiadau meddygol safonol, gan gynnwys tymheredd, pwysedd gwaed, pwls, ac archwiliadau anadlol. Yn ogystal, adolygwyd gweithdrefnau'r llwybr gofod a chynhaliwyd cynhadledd barodrwydd terfynol gydag arbenigwyr tir.

Y tu mewn i airlock Quest, fe wnaeth y gofodwyr baratoi eu hoffer a'u siwtiau gofod i baratoi ar gyfer y llwybr gofod sydd i ddod. Bydd y gweithgaredd cynnal a chadw yn nodi'r 12fed llwybr gofod a gynhaliwyd yn yr ISS eleni.

Yn y cyfamser, canolbwyntiodd tri chosmonau'r orsaf ofod ar eu hymchwil wyddonol ddyddiol a thasgau cynnal a chadw yn rhan Roscosmos o'r orsaf. Cymerodd y Peiriannydd Hedfan Oleg Kononenko ran mewn sesiwn 24 awr yn mesur ei weithgaredd cardiaidd a phwysedd gwaed, tra bod Peiriannydd Hedfan Nikolai Chub wedi cwblhau tasgau glanhau o lwybr gofod yr wythnos flaenorol. Cynorthwyodd y Peiriannydd Hedfan Konstantin Borisov gyda dyletswyddau cynnal bywyd a chynnal a chadw trwy gydol y dydd.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Beth fydd y gofodwyr yn ei wneud yn ystod y llwybr gofod?

A: Bydd y gofodwyr yn tynnu offer cyfathrebu radio ac yn cyfnewid caledwedd ar gyfer araeau solar yr ISS.

C: A fydd y llwybr gofod yn cael ei ddarlledu?

A: Bydd, bydd NASA TV yn darparu darllediad byw o'r llwybr gofod ar ap a gwefan yr asiantaeth.

C: Faint o deithiau gofod sydd wedi'u cynnal yn yr ISS eleni?

A: Dyma fydd y 12fed llwybr gofod a gynhelir yn yr ISS yn 2021.