Gofodwr Frank Rubio ar fin Dychwelyd i'r Ddaear Ar ôl Cenhadaeth Gofod Torri Record

Mae gofodwr NASA Frank Rubio, sy'n dal record yr Unol Daleithiau am yr amser di-dor hiraf a dreulir yn y gofod, ar fin dychwelyd i'r Ddaear ar Fedi 27, gan gloi cenhadaeth a barhaodd dros flwyddyn yn yr Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS). Roedd Rubio, ynghyd â dau gosmonaut Rwsiaidd, Sergey Prokopyev a Dmitri Petelin, yn wreiddiol yn sownd mewn orbit daear isel oherwydd gollyngiad oerydd yn eu taith gartref arfaethedig, capsiwl Soyuz a dociwyd yn yr orsaf ofod, ym mis Rhagfyr 2022.

Er mwyn mynd i'r afael â'r mater, estynnodd NASA ac asiantaeth ofod Rwsia Roscosmos alldaith y criw chwe mis ychwanegol. Fe wnaethant benderfynu bod y capsiwl a oedd yn gollwng yn anaddas i ddod â'r criw adref, gan ei fod yn peri risg o orboethi wrth fynd yn ôl i atmosffer y Ddaear. O ganlyniad, bydd y criw yn dychwelyd i'r Ddaear mewn capsiwl Soyuz newydd a anfonwyd yn wag.

Trwy gydol ei daith ofod estynedig, arhosodd Rubio mewn cysylltiad rheolaidd â'i deulu a dibynnu ar ei griw am gefnogaeth. Pwysleisiodd bwysigrwydd dod o hyd i gydbwysedd rhwng gwaith ac ymlacio i gynnal ei iechyd meddwl. Torrodd cenhadaeth Rubio, a oedd yn gyfanswm o 371 diwrnod yn olynol yn y gofod, record flaenorol yr UD a osodwyd gan y gofodwr Mark Vande Hei yn 2021.

Er gwaethaf y rhyfel Rwsia-Wcráin parhaus a thensiynau geopolitical, mae NASA a Roscosmos wedi parhau â'u hymdrechion cydweithredol yn yr ISS. Cymerodd y criw y newyddion am eu cenhadaeth estynedig yn dda, a soniodd rheolwr rhaglen gorsaf ofod NASA, Joel Montalbano, yn cellwair y posibilrwydd o hedfan mewn hufen iâ fel gwobr.

Mynegodd Rubio, meddyg meddygol, na fyddai wedi derbyn y genhadaeth pe bai'n gwybod y byddai'n ei gadw oddi wrth ei deulu am dros flwyddyn. Fodd bynnag, gwnaeth y gorau o'i amser yn y gofod trwy gynnal ymchwil hylosgi, cymryd rhan mewn astudiaethau iechyd dynol, a thueddu at domatos gofod fel rhan o'i hoff arbrawf gwyddoniaeth.

Er mwyn gweld ymadawiad Rubio o'r orsaf ofod, gall gwylwyr diwnio i NASA TV ar wefan yr asiantaeth ar Fedi 27. Disgwylir i'r llong adael ei doc gorsaf ofod am 3:51 am ET, gyda darllediadau o'r glaniad yn dechrau am 6 am ET .

