Gofodwr NASA Tracy Caldwell Dyson i Ymuno â Chriw Rwsia ar Daith Ofod 2024

Mae gofodwr NASA Tracy Caldwell Dyson wedi'i gyhoeddi fel rhan o'r criw ar gyfer taith llong ofod MS-25 Soyuz, y bwriedir ei lansio ym mis Mawrth 2024. Dyma fydd trydydd taith Dyson i orbit, a bydd cosmonaut Roscosmos Oleg Novitskiy a Belarus yn ymuno â hi cyfranogwr hedfan gofod Marina Vasilevskaya. Disgwylir i'r genhadaeth bara am chwe mis, gyda Dyson yn dychwelyd i'r Ddaear yn hydref 2024.

Mae'r cytundeb rhwng NASA a Roscosmos yn caniatáu ar gyfer criwiau integredig, gan sicrhau bod aelodau sydd wedi'u hyfforddi'n briodol ar fwrdd yr Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS) ar gyfer cynnal a chadw a llwybrau gofod. Mae hefyd yn darparu cynlluniau wrth gefn rhag ofn y bydd unrhyw broblemau gyda'r llong ofod criw neu argyfyngau sy'n gofyn am ddychwelyd yn gynnar i'r Ddaear.

Mae teithiau gofod blaenorol Dyson yn cynnwys taith 12 diwrnod ar y wennol ofod STS-118 Endeavour yn 2007, yn ogystal â chyfnod o 174 diwrnod fel peiriannydd hedfan ar gyfer Alldaith 23/24 yn 2010. Perfformiodd hefyd dri thaith gerdded gofod wrth gefn yn 2010 i atgyweirio modiwl pwmp a fethwyd.

Bydd Novitskiy, sydd wedi bod i'r gofod dair gwaith o'r blaen, a Vasilevskaya, sef y Belarwsiaid cyntaf yn y gofod, hefyd yn rhan o genhadaeth MS-25. Mae Novitskiy wedi cronni 531 diwrnod mewn orbit a hyd yn oed wedi cymryd rhan mewn saethu ffilm ofod Rwsiaidd o’r enw “The Challenge” ar yr ISS yn 2021.

Mae cynnwys aelodau criw o wahanol wledydd yn amlygu pwysigrwydd cydweithio rhyngwladol ym maes archwilio’r gofod. Gyda NASA a Roscosmos yn parhau â'u partneriaeth, mae'r genhadaeth ar fin hyrwyddo ymchwil wyddonol a datblygiadau ar yr ISS.

Ffynhonnell: NASA, TASS