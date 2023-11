Gwirionedd Teithio i'r Gofod: Y Tu Hwnt i Freuddwydion Iau

By

Achosodd post cyfryngau cymdeithasol diweddar NASA yn cwestiynu'r posibilrwydd o ymweld â Iau gryn gyffro ymhlith selogion y gofod. Er bod yr asiantaeth ofod wedi ymddiheuro'n gyflym am unrhyw deimladau wedi'u brifo, mae'n bwysig cydnabod yr heriau a chyfyngiadau teithio i'r gofod sy'n sail i'w datganiad.

Mae archwilio'r gofod bob amser wedi cael ei danio gan awydd dynolryw i ehangu ein gorwelion a mentro i diriogaethau dieithr. Fodd bynnag, rhaid i'r breuddwydion hyn gael eu tymheru gan ddealltwriaeth wyddonol ac asesiad realistig o'n galluoedd technolegol. Nid yw'n syndod mai SpaceX Elon Musk, gyda'i uchelgeisiau o wladychu planedau eraill, oedd un o'r rhai cyntaf i wadu sylwadau NASA.

Mewn gwirionedd, nid yw bodau dynol eto wedi gosod troed ar wyneb planed arall. Er bod gan NASA gynlluniau i anfon gofodwyr i'r blaned Mawrth yn y 2030au, mae Iau yn stori hollol wahanol. Wedi'i leoli tua 385 miliwn o filltiroedd (611 miliwn cilomedr) o'r Ddaear, mae Iau yn gosod heriau aruthrol. Byddai ei belydriad dwys yn angheuol i fodau dynol, ac nid oes gan ei awyrgylch trwchus arwyneb solet i ni lanio arno.

Fodd bynnag, mae lleuad Jupiter Europa yn cynnig llygedyn o obaith. Mae gwyddonwyr yn credu y gallai Europa gynnwys y potensial ar gyfer bywyd microbaidd ac y gallai wasanaethu fel cyrchfan archwiliadol yn y dyfodol. Ac eto, byddai hyn yn gofyn am ddatblygiadau sylweddol mewn technoleg teithio i'r gofod, a allai gymryd sawl degawd i'w gwireddu.

Yn y cyfamser, mae NASA yn paratoi ar gyfer taith Europa Clipper, a fydd yn cael ei lansio yn 2024. Nod y daith hon yw astudio arwyneb rhewllyd Europa ac ymchwilio i'w botensial astrobiolegol trwy tua 50 o deithiau hedfan agos.

Er ei bod yn naturiol breuddwydio am archwilio pellennig ein galaeth, mae'n hanfodol gwerthfawrogi'r realiti a'r cyfyngiadau gwyddonol sy'n llywio ein hymdrechion i archwilio'r gofod. Roedd ymddiheuriad NASA yn ein hatgoffa, er na ddylem byth roi'r gorau i freuddwydio, bod yn rhaid i'n breuddwydion fod wedi'u seilio ar ddealltwriaeth sobr o'r hyn sy'n gyraeddadwy ar hyn o bryd.

Cwestiynau Cyffredin

A all bodau dynol ymweld â Iau?

Na, nid yw ymweld â Iau yn ymarferol ar hyn o bryd oherwydd ei bellter eithafol o'r Ddaear, ei ymbelydredd dwys, a'i ddiffyg arwyneb solet ar gyfer glanio.

Beth yw cenhadaeth Europa Clipper?

Nod cenhadaeth Europa Clipper, sydd i fod i gael ei lansio ym mis Hydref 2024, yw astudio lleuad Jupiter Europa. Bydd yn cynnal flybys agos o'r lleuad rhewllyd i ddeall yn well ei botensial ar gyfer cynnal bywyd.

Pryd fydd bodau dynol yn glanio ar y blaned Mawrth?

Mae NASA yn bwriadu glanio gofodwyr ar y blaned Mawrth yn y 2030au. Mae'r blaned Mawrth, gan ei bod yn agosach at y Ddaear a bod ganddi faint a chyfansoddiad tebyg i'n planed, yn cynnig amodau mwy ymarferol ar gyfer archwilio dynol o'i gymharu ag Iau.