Erthygl Newydd: Gofodwyr NASA yn Perfformio Llwybr Gofod Cyntaf ar gyfer Gwaith Cynnal a Chadw

Gwnaeth gofodwyr NASA Jasmin Moghbeli a Loral O'Hara hanes heddiw wrth iddynt gychwyn ar eu taith gerdded ofod gyntaf un y tu allan i'r Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS) ar gyfer gwaith cynnal a chadw. Mae'r foment nodedig hon yn nodi'r 12fed llwybr gofod yn yr ISS eleni a disgwylir iddo bara bron i 7 awr.

Yn ystod y llwybr gofod, bydd y gofodwyr yn tynnu offer cyfathrebu radio ac yn cyfnewid caledwedd sy'n caniatáu i araeau solar yr ISS olrhain yr Haul. Mae'r gwaith cynnal a chadw hanfodol hwn yn sicrhau gweithrediad parhaus ac effeithlonrwydd y labordy cylchdroi.

Mae Jasmin Moghbeli a Loral O'Hara yn aelodau o Alldaith 70, a ddechreuodd ym mis Medi eleni. Cyn y daith ofod, cafodd y gofodwyr arholiadau meddygol safonol i sicrhau eu hiechyd a'u parodrwydd ar gyfer y dasg dan sylw. Cawsant eu cynorthwyo gan gyd-gofodwr Mogensen, a gynhaliodd wiriadau tymheredd, pwysedd gwaed, pwls ac anadlol.

I wylio'r llwybr gofod yn fyw, gall gwylwyr diwnio i deledu NASA neu sianel YouTube NASA. Bydd y sylw yn cychwyn am 6:30 am ET i'r rhai yn yr Unol Daleithiau, tra gall gwylwyr yn India ddal y weithred am 4:00 pm Indian Standard Time ar sianel YouTube NASA.

Mae'r llwybr gofod hwn nid yn unig yn garreg filltir bwysig i'r gofodwyr dan sylw ond mae hefyd yn amlygu ymrwymiad ac ymroddiad parhaus NASA i gynnal a gwella ymarferoldeb yr ISS. Wrth i ni barhau i archwilio dyfnder y gofod, mae gwaith cynnal a chadw o'r fath yn dod yn hanfodol i sicrhau llwyddiant cenadaethau'r dyfodol a chynnydd parhaus archwilio gofod dynol.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Pam mae gofodwyr yn arwain y llwybr gofod?

A: Mae'r gofodwyr yn perfformio'r llwybr gofod i wneud gwaith cynnal a chadw ar yr Orsaf Ofod Ryngwladol, gan gynnwys tynnu offer cyfathrebu radio a chyfnewid caledwedd ar gyfer olrhain arae solar.

C: Pa mor hir fydd y llwybr gofod yn para?

A: Disgwylir i'r llwybr gofod bara bron i 7 awr.

C: Ble alla i wylio'r llwybr gofod?

A: Gall gwylwyr diwnio i NASA TV neu sianel YouTube NASA i wylio'r darllediad byw o'r llwybr gofod.

C: Beth yw arwyddocâd y llwybr gofod hwn?

A: Mae'r llwybr gofod hwn yn nodi'r cyntaf i ofodwyr ac yn dangos ymrwymiad NASA i gynnal a gwella ymarferoldeb yr Orsaf Ofod Ryngwladol.