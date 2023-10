NASA yn Llwyddiannus 3D yn Argraffu ac yn Profi Ffroenell Injan Roced ar gyfer Teithiau Gofod Dwfn

By

Mae NASA wedi cyflawni carreg filltir arwyddocaol mewn gweithgynhyrchu ychwanegion trwy argraffu 3D yn llwyddiannus a phrofi ffroenell injan roced newydd fel rhan o'i brosiect RAMFIRE. Mae RAMFIRE, sy'n sefyll am Gweithgynhyrchu Ychwanegion Adweithiol ar gyfer y Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol, yn cael ei ariannu gan Gyfarwyddiaeth Cenhadaeth Technoleg Gofod NASA (STMD). Nod y prosiect yw datblygu gweithgynhyrchu ychwanegion a datblygu systemau gyrru newydd ar gyfer teithiau gofod dwfn NASA yn y dyfodol.

Mewn cydweithrediad â'r datblygwr deunydd Elementum 3D, creodd peirianwyr NASA o Ganolfan Hedfan Ofod Marshall alwminiwm weldadwy o'r enw A6061-RAM2. Mae gan yr amrywiad alwminiwm hwn yr eiddo gwrthsefyll gwres angenrheidiol i'w ddefnyddio mewn peiriannau roced. Trwy argraffu ffroenell 3D fel un darn, mae'r amser gweithgynhyrchu yn cael ei leihau'n sylweddol o'i gymharu â nozzles a weithgynhyrchir yn draddodiadol, a all fod angen hyd at 1,000 o rannau wedi'u huno'n unigol.

Mae'r ffroenell RAMFIRE argraffedig 3D yn ymgorffori sianeli mewnol bach i oeri'r ffroenell yn ystod gweithrediadau ac atal toddi. Mae ei natur ysgafn yn caniatáu ar gyfer cynhyrchu cydrannau cryfder uchel, gan alluogi teithiau gofod dwfn sy'n cario llwythi tâl trymach. Mae hyn yn hanfodol ar gyfer menter Moon to Mars NASA, sy'n anelu at sefydlu presenoldeb dynol hirdymor ar y lleuad ac yn y pen draw anfon teithiau dynol i'r blaned Mawrth.

Mae ffroenell RAMFIRE wedi cael profion tân poeth trwyadl, gan gynnwys gwahanol ffurfweddiadau tanwydd, yn Ardal Brawf Dwyrain Marshall. Mae'r profion wedi dangos y gall y ffroenell argraffedig 3D weithredu'n effeithiol mewn amgylcheddau gofod dwfn heriol a gwrthsefyll llwythi thermol, strwythurol a phwysau. Mae'r ffroenell hefyd yn cael ei rhannu â rhanddeiliaid masnachol a'r byd academaidd, gyda chwmnïau awyrofod yn gwerthuso'r broses argraffu aloi alwminiwm a 3D newydd ar gyfer amrywiol gymwysiadau.

Mae'r cyflawniad hwn gan NASA yn arddangos y defnydd cynyddol o weithgynhyrchu ychwanegion wrth gynhyrchu cydrannau injan roced. Mae cwmnïau eraill, fel AMCM ac Agile Space Industries, hefyd yn defnyddio technolegau argraffu 3D i gynhyrchu siambrau hylosgi a rhannau roced critigol. Mae'r datblygiadau hyn mewn gweithgynhyrchu ychwanegion yn hanfodol ar gyfer dyfodol archwilio'r gofod a datblygu systemau gyrru uwch.

