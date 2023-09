Ffynhonnell Ynni Ddirgel Uchel-Uchel Wedi'i Ymchwilio gan Seryddwyr

By

Mae tîm o seryddwyr o Brifysgol Maryland a Phrifysgol Dechnolegol Michigan wedi cynnal astudiaeth i ymchwilio i ffynhonnell pelydr gama ynni hynod ddirgel o'r enw LHAASO J2108+5157. Mae'r ffynonellau pelydr-gama hyn sydd ag egni ffoton uwchlaw 0.1 PeV yn cael eu dosbarthu fel ffynonellau pelydr gama ynni hynod uchel (UHE). Nid yw gwir natur y ffynonellau hyn yn cael ei ddeall yn dda, felly mae seryddwyr yn chwilio'n gyson am wrthrychau newydd o'r math hwn i ddysgu mwy amdanynt.

Canolbwyntiodd y tîm dan arweiniad Sajan Kumar o Brifysgol Maryland eu hastudiaeth ar LHAASO J2108 + 5157, sy'n ffynhonnell debyg i bwynt sy'n gysylltiedig â chwmwl moleciwlaidd sydd wedi'i leoli tua 10,700 o flynyddoedd golau i ffwrdd. Nid oedd arsylwadau blaenorol wedi nodi unrhyw gymheiriaid pelydr-X i'r ffynhonnell hon, gan ei gwneud yn anodd pennu tarddiad ei hallyriadau pelydr-x gama. Defnyddiodd tîm Kumar y System Arae Telesgop Delweddu Ymbelydredd Iawn (VERITAS) ac Arsyllfa Dŵr Cherenkov Uchelder Uchel (HAWC) i arsylwi LHAASO J2108+5157 a chasglu mwy o wybodaeth am ei allyriadau pelydr gama UHE.

Ni chanfu'r arsylwadau unrhyw allyriadau sylweddol yn agos at safle LHAASO J2108+5157. Dangosodd dadansoddiad sbectrol o'r rhanbarth o amgylch y ffynhonnell fod yr allyriad yn gyson ag astudiaethau blaenorol ac mae'n debygol bod ganddo darddiad leptonig. Fodd bynnag, mae darganfod cwmwl moleciwlaidd newydd yng nghyffiniau LHAASO J2108+5157 yn rhoi mewnwelediad ychwanegol i darddiad yr allyriadau pelydr-gama a arsylwyd. Daeth y seryddwyr i'r casgliad ei bod yn fwy tebygol bod y pelydrau gama yn cael eu cynhyrchu trwy'r sianel hadronig, gyda'r cwmwl moleciwlaidd fel y prif darged ar gyfer y gronynnau pelydr cosmig wedi'u cyflymu gan PeVatronau anhysbys.

Mae angen arsylwi a dadansoddi pellach i ddeall yn llawn natur LHAASO J2108+5157. Mae'r ymchwilwyr yn awgrymu bod angen arsylwadau yn y dyfodol gan y Cherenkov Telescope Array (CTA) a dadansoddiad yn y band pelydr-X i roi mwy o fewnwelediad i'r ffynhonnell egni hynod ddirgel hon.

