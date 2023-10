Clec Dirgel a Fflach o Oleuni yn Syfrdanu Preswylwyr Melbourne: Meteor yn Mynd i mewn i Atmosffer y Ddaear

Cafodd trigolion gogledd-ddwyrain Melbourne eu syfrdanu nos Fercher wrth i glec uchel a fflach wych o olau oleuo'r awyr. Mae arbenigwyr yn credu bod y ffenomen hon wedi'i hachosi gan feteor yn mynd i mewn i atmosffer y Ddaear, gan swyno pobl leol yn Doreen, Mernda, Balwyn, a Doncaster.

Roedd y dyfalu ynghylch ffynhonnell y sŵn yn amrywio o waith ffordd a thân gwyllt i daranau neu hyd yn oed UFO. Fodd bynnag, eglurodd Dr Brad Tucker, seryddwr o Brifysgol Genedlaethol Awstralia, mai'r esboniad mwyaf credadwy oedd meteor. Disgrifiodd meteors fel darnau o asteroidau sy'n torri i ffwrdd ac yn teithio trwy'r gofod.

Amcangyfrifwyd bod y meteor sy'n gyfrifol am y sioe yr un maint â phêl-fasged, tua 10cm a 40cm o led. Teithiodd ar gyflymder rhyfeddol o tua 20km yr eiliad neu 72,000km yr awr, gan ryddhau cryn dipyn o egni wrth fynd i mewn i atmosffer y Ddaear. Cymharodd Dr. Tucker y gollyngiad ynni hwn â bom niwclear bach.

Er nad yw meteorau o'r natur hon yn anghyffredin, maent yn heriol i'w canfod a'u rhagweld. Mae gwyddonwyr yn gweithio'n barhaus ar wella eu dulliau o adnabod ac olrhain y gwrthrychau hyn, yn enwedig rhai mwy a allai fod yn fygythiad i'r Ddaear. Pwysleisiodd Dr. Tucker yr angen am wyliadwriaeth ac astudiaeth o'r digwyddiadau hyn i wella ein dealltwriaeth o darddiad ac esblygiad cysawd yr haul.

Yn ffodus, nid oes angen mynd i banig ynghylch effaith meteors. Fodd bynnag, mae'n hanfodol rhoi gwybod am unrhyw ddigwyddiadau o'r fath a welwyd neu brofiadau o'r fath i sefydliadau fel y Sefydliad Meteor Rhyngwladol neu Fireballs in the Sky. Mae'r adroddiadau hyn yn cyfrannu at ymchwil wyddonol ac yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i natur ac ymddygiad meteors.

Nid yw’r digwyddiad diweddar hwn ym Melbourne yn un ynysig, gan fod ffenomenau tebyg wedi digwydd mewn rhannau eraill o Awstralia. Ym mis Awst, gwelodd Victoria belydryn dirgel o olau yn ymledu ar draws awyr y nos, gan arwain yn y pen draw gyda sain llewyrchus. Cadarnhaodd asiantaeth ofod Awstralia ei fod yn ganlyniad i losgi malurion gofod. Yn yr un modd, adroddodd trigolion Sydney ffrwydrad anesboniadwy yn 2021, gydag awdurdodau yn dod o hyd i unrhyw dystiolaeth i gadarnhau.

I gloi, nid yw presenoldeb meteors yn gwbl anarferol. Er y gallant ymddangos fel digwyddiadau syfrdanol, maent yn rhoi cyfleoedd gwerthfawr i wyddonwyr ymchwilio'n ddyfnach i ddirgelion ein bydysawd. Mae gwyliadwriaeth, astudio ac adrodd yn chwarae rhan hanfodol wrth ddatrys cyfrinachau'r ymwelwyr nefol hyn.

